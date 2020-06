Reabren los museos de la Constitución y del Inmaculada

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ambos lo harán desde este sábado. El primero será de 14 a 18, con recorridos de 40 minutos cada uno; el segundo, a las 11 y a las 16 e incluye la Manzana Jesuítica. Las visitas solo se podrán realizar con turnos previos con 24 horas de anticipación.

Este sábado abren nuevamente los museos de la Constitución y del Inmaculada que incluye la Manzana Jesuítica. Las visitas del primero serán de 14 a 18, con recorridos de 40 minutos; y para el segundo, hay dos opciones: a las 11 y a las 16. La rehabilitación se hace tras la aprobación de los protocolos para prevenir el Covid-19 que envió la Municipalidad al gobierno Provincial.

En ambos casos las visitas solo se podrán hacer con turnos previos que se solicitarán con 24 horas de anticipación. En el caso del Museo de la Constitución, se pedirán de lunes a viernes, de 9 a 15, al teléfono 342-5118351 por llamada o WhatsApp.

Para conocer la Manzana Jesuítica se debe hacer una inscripción previa de manera online al link https://forms.gle/jGEEqxp1QYEP6D1W9. En este caso, se trata de un formulario que contendrá datos personales y de los acompañantes que funcionará como declaración jurada. El ingreso será por calle San Martín.

Para prevenir

En cuanto a las medidas preventivas, vale destacar que el ingreso a ambos museos es exclusivamente con reserva previa. No se aceptará el acceso de grupos o personas que no hayan reservado su turno con anticipación. Los grupos de visitantes no podrán exceder un máximo de 10 personas con uno o dos guías.

Antes de ingresar al museo, cada visitante brindará la información requerida por protocolo y firmará una declaración jurada confirmando estado de salud y demás requisitos. Será obligatorio el uso de tapabocas y el distanciamiento de dos metros entre visitantes y mediadores.

En el caso del Museo de la Constitución, el recorrido original fue adaptado a las condiciones de seguridad establecidas por protocolo, suspendiendo la visita a salas con limitaciones espaciales o de difícil limpieza, el uso de dispositivos que requieran manipulación o proximidad física y folletería de mano, acortando la duración a 45 minutos de permanencia en el espacio.

Las medidas de limpieza también fueron establecidas siguiendo lineamientos del protocolo municipal que establece el uso de alcohol diluido o en gel, las alfombras desinfectantes para limpieza de calzado y la limpieza rigurosa de los espacios y mobiliario entre visitas. Elementos descartables en baños y jabón líquido para el lavado de manos.

Para visitar la Manzana Jesuítica, al momento del ingreso, se debe proveer de insumos para la limpieza del calzado así como alcohol para desinfectar las manos. En este caso, se debe presentar el Certificado Único de Circulación provisto por la app Cuidar, es decir, que deberá tramitarse 24 horas antes.

Valores de la ciudad

El secretario de Educación y Cultura de la Municipalidad, Paulo Ricci, se mostró conforme por poder abrir estos dos museos en medio de una crisis sanitaria, pero sobre todo “en coincidencia con una fecha patria muy significativa como es el Día de la Bandera y en el año en que se conmemoran los 200 años del fallecimiento de su creador, Manuel Belgrano”, destacó.

En esta línea, agregó: “Son dos museos vinculados con la vida histórica de Santa Fe y protagonistas de la historia argentina están puestos en valor por ser la sede de la Convención Constituyente de 1853; y el de Inmaculada y de la Manzana Jesuita también ligado la ciudad en su época fundacional y colonial y nos parece que no es un dato menor sino que es muy importante poder abrir estos dos museos este 20 de junio”.

“En el sector de Inmaculada hay un trabajo muy bueno que venimos haciendo con el área de turismo que es buscar cuáles pueden ser los recorridos y los espacios que podemos visibilizar y poner en valor de nuestra propia ciudad que tiene un valor histórico, cultural y también turístico”, concluyó Ricci