Keedron Bryant, el niño de 12 años que le puso banda sonora al #BlackLivesMatter

Keedron Bryant (12) se sumó a la catarata de protestas que desencadenó el asesinato de George Floyd en manos de un agente de la policía en los Estados Unidos. El chico decidió interpretar I Just Wanna Live (Sólo quiero vivir), una canción que rápidamente se volvió viral y le consiguió un contrato con la discográfica Warner Records.

El video de la emotiva actuación de Bryant a capella que subió a su cuenta de Instagram un día después de la muerte de Floyd consiguió más de tres millones de reproducciones. Celebridades como Barack Obama, LeBron James, Janet Jackson y Lupita Nyong'o lo compartieron el sus perfiles.

@keedronbryant on IG and YouTube sings a song his mom Johnnetta Bryant wrote titled I Just Wanna Live...thank God for a praying mom that gets wisdom from heaven #BLACK_LIVES_MATTER #BlackLivesMatter #Equality #justice #RayshardBrooks #racism #america #AtlantaWendys pic.twitter.com/gnSTsnIoEl