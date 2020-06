https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 19.06.2020

19:43

Les deben medio sueldo

Rosario: los choferes no cobraron y a medianoche vuelven a parar los colectivos

Los conductores del transporte urbano e interurbano no recibieron el 50% que le habían prometido y al menos hasta el lunes no habrá micros en la ciudad y la región

Los choferes de colectivos del transporte urbano e interurbano de pasajeros de Rosario y la región no cobraron el cincuenta por ciento que les faltaba del salario del mes de mayo y este viernes por la noche, a partir de las 21, vuelven al paro, al menos, hasta el lunes próximo. Así lo afirmó esta tarde Sergio Copello, secretario adjunto de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), seccional Rosario, quien admitió que "ante el incumplimiento de la promesa de pago durante la semana decidimos realizar el corte laboral a partir de las 21 de hoy". "Hasta que cobremos el cien por ciento del salario", contó Copello en conferencia de prensa que se realizó esta tarde en la sede de la UTA en calle 27 de Febrero. "La Nación giró os fondos, pero la provincia (Santa Fe) durante todo el día de hoy no pudo autorizar el pago para que los trabajadores pudiéramos recibir el pago del salario", enfatizó. Consultado si creía que era una cuestión técnico, sostuvo: "Puede ser, pero con buena voluntad se podría haber solucionado". Respecto de si tuvo contacto con las autoridades, comentó: "Sí, tuve contactos con el intendente (Pablo Javkin) y con (Osvaldo) Miatello (el secretario de Transporte de la provincia), pero la solución no llegó. "Con Miatello hablé ayer y dijo que estaba complicado, que faltaba la firma de un decreto del gobernador (Omar Perotti) para poder girar los fondos, y se ve que por la tarea que desarrolló hoy en el Monumento Nacional a la Bandera no lo pudo hacer", añadió. Tenés que leer Rosario: Nación pagará la deuda salarial y no habrá paro de colectivos Copello también reafirmó que por cuestiones técnicas si fueran a transferir el dinero durante el fin de semana "ya lo hubieran hecho hoy", por lo que descuenta que hasta el lunes no va a estar ese dinero depositado y, por ende, los choferes no van a cobrar como mínimo hasta ese día. Sobre si tenía en cuenta la situación, después de haber salido de un paro de 23 días en la ciudad y la región, el dirigente gremial enfatizó: "Sí, pero si hubiéramos querido hacer daño el paro lo hubiésemos hecho a las 14 y sin haber convocado a una conferencia de prensa para avisar. Sin embargo, lo hacemos a partir de las 21, teniendo en cuenta que a partir de las 20 cierran los negocios". Los choferes del transporte urbano e interurbano cobraron el 50 por ciento de sus salarios hasta el momento y esta semana recibieron una promesa de pago de parte de la Nación del 50% restante. De acuerdo el monto fue enviado por el gobierno nacional, pero no llegó a las empresas y por ende a los trabajadores, motivo por el cual determinaron el cese de actividades.