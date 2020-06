https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Alejandro Larriera (*) ¿Quo Vadis Covid? La nueva anormalidad Todo lo que rompemos y ensuciamos no desaparece, no se tira a la basura para que otro se lo lleve, permanece y eventualmente cicatriza. Los principales afectados por nuestras acciones somos nosotros mismos, y cada uno de nuestros errores nos aceran mas rápido al deterioro de la calidad de vida y a un acelerado proceso de especiación.

¿El planeta está sanando? ¿Vamos a engordar más? ¿Bajó la contaminación? ¿Los mares y el aire están limpios? ¿La fauna está recuperando sus ambientes? ¿Somos / seremos más solidarios? Cuántas preguntas que a veces damos por respondidas livianamente genera el aislamiento social obligatorio, o ahora el distanciamiento. Y justamente en torno a esto, coherentes con la era de la globalización, recibimos infinidad de respuestas, que van desde las súper optimistas a las depresivamente pesimistas, pasando por el duelo, la aceptación y las más alocadas fantasías en el medio.



Desde que los seres humanos comenzamos a ocupar el planeta con nuestra estructurada desorganización, y en cada una de las generaciones que componen este largo camino (para nuestra visión antropocéntrica), o brevísimo proceso (para la historia de la tierra), se pensó que el fin de la civilización era inminente.

Inicialmente en las reuniones con brujos y chamanes, pasando por las tertulias sociales después, seguido por el nacimiento de la imprenta y el periódico, la radio y la televisión hace no mucho y finalmente en las redes sociales como parte de una omnisciente globalización, el fin de los tiempos se insinúa y se proclama a la vez. Se desarrollan las tecnologías, el desarrollo nos arrolla, la comunicación nos incomunica y cada supuesto paso hacia adelante nos genera la inequívoca sensación de que estamos retrocediendo, de que todo cada vez está peor, y de que apenas es el principio de la debacle. Bienvenidos a esta civilización que permanentemente se percibe terminando, pero sigue, y seguirá, aunque modificándose hasta alguna vez desaparecer, imaginemos que por reemplazo.



Seguramente los seres humanos vamos a seguir siendo la especie dominante en el planeta por mucho tiempo, claro que esta medición otra vez responde a nuestras escalas cronológicas y obviamente no a la del planeta. Si es que los planetas tienen memoria, en muchísimo tiempo para nosotros, pero un parpadeo para esta roca en el espacio, recordará que durante un breve período existió un primate dominante con capacidad para modificar y hacer desaparecer ecosistemas completos, extinguiendo muchas especies y creando otras pocas, pero nada más que eso. Hagamos lo que hagamos, el planeta lo va a curar a su manera. La sobre explotación de los recursos es un problema nuestro, no del lugar donde estamos, las especies de fauna y flora que estresamos y eventualmente extinguimos son claramente un problema nuestro, no el de una tierra sufriente que llora y se derrite. La materia no desaparece, cambia de forma y a veces de lugar. Todo lo que rompemos y ensuciamos no desaparece, no se tira a la basura para que otro se lo lleve, permanece y eventualmente cicatriza. Los principales afectados por nuestras acciones somos nosotros, y cada uno de nuestros errores, cuando son por ignorancia, o desatinos, cuando sabemos sus efectos pero igual lo hacemos, nos aceran mas rápido al deterioro de la calidad de vida, y a partir de allí a un acelerado proceso de especiación en el que una pequeña parte de la humanidad tendrá acceso a la mayor parte de los recursos y la otra terminará en una lucha miserable intentando obtener algunas de las sobras, mientras volvemos a convertirnos en las bestias que fuimos. ¿Les suena? Esto recién está empezando.



De poco vale el reconocimiento de que en nuestra evolución fue la agricultura la que lo cambió todo, para bien en términos de lo que de bueno tenemos como especie, la intelectualidad, la ciencia y la tecnología y esa tan humana capacidad de maravillarnos de la belleza de las cosas, de la naturaleza y de otras personas, y para mal, o muy mal, en lo que se refiere a nuestra incapacidad para prever los impactos negativos de esto en lo que nos convertimos, y a esa compulsión de creer que aunque hagamos mal las cosas, luego se van a solucionar los problemas, transfiriendo esas responsabilidades a la futura generación, en el supuesto de que una vez terminado nuestro paso por aquí, o un dios nos va a arrullar en su regazo, o solo desapareceremos para la eternidad, sin tristeza, dolor o remordimientos que atormenten.



Bien se puede concluir de un modo descarnado que no al planeta, sino a los seres humanos, les sobran seres humanos, pero ¿quién puede decir cuáles miles de millones de los miles de millones son los que sobran? Si pretendemos salvar lo que somos también tenemos que entender que ser muchos, es parte de lo que somos y esperar drásticas reducciones en nuestro número ya sea por enfermedades o cataclismos no solo es fútil, cruel e insensible, sino sencillamente no es lo que somos y si así fuera, seríamos otra especie, no ésta.



El Covid-19 difícilmente vaya a cambiar algo de todo lo que somos, hicimos y hacemos en términos ambientales. Que nos saludemos con el codo, usemos barbijos o pidamos un hisopado antes de entablar una relación afectiva no va a solucionar ni mitigar ninguna de las crisis que ya estaban, y que seguirán. Unos carpinchos más en el pueblo y algunos delfines cerca de Venecia no son signo de ningún reverdecimiento. Los seres humanos no desaparecimos, estamos más guardados solamente, pero nosotros y nuestros efectos, seguimos generando más seres humanos y contaminación, que como ya se ha dicho, básicamente nos afecta a todos.



Esta pandemia va a pasar y vendrán otras, más graves probablemente, pero ninguna nos liberará como especie de la responsabilidad de mitigar nuestros impactos, como mínimo para ganar tiempo. Las energías limpias, el aprovechamiento racional de los recursos naturales, las perspectivas de género y la inclusión en todas sus formas son parte de la solución, pero de nada servirán si no se modifican de una vez y para siempre los hábitos de consumo, básicamente de lo superfluo. Usar energías verdes para producir basura inútil para la rueda de un consumo compulsivo, es casi tan sucio como hacerlo con carbón. Ni la vacuna salvadora, ni el cierre de los mercados húmedos de fauna ni el elixir de la cura inmediata van a solucionar eso. Es esa la verdadera pandemia y no ésta que ahora nos acongoja.



(*) Comisión de Supervivencia de Especies - Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)