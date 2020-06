Conmebol canceló siete torneos de Futsal y Fútbol Playa y postergó la Libertadores femenina

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Conmebol anunció el viernes la cancelación de siete torneos de selecciones y clubes de Futsal y Fútbol Playa que iban a realizarse en 2020, mientras que postergó la Copa Libertadores femenina de fútbol para 2021, manteniendo la sede en Chile, a raíz de la pandemia del coronavirus.

Así lo informó mediante un comunicado oficial a las diez asociaciones miembro, en el que ratificó además la realización de la fase final del Sudamericano Sub 20 femenino, en Argentina, y el Sudamericano Sub 17 femenino, en Uruguay, para los últimos dos meses de 2020.

Así lo informó mediante un comunicado oficial a las diez asociaciones miembro, en el que ratificó además la realización de la fase final del Sudamericano Sub 20 femenino, en Argentina, y el Sudamericano Sub 17 femenino, en Uruguay, para los últimos dos meses de 2020.

En el detalle, son tres torneos de clubes cancelados: las Copas Libertadores masculina y femenina de Futsal que iban a realizarse en el primer semestre en Uruguay y Bolivia, respectivamente; y la Copa Libertadores masculina de Fútbol Playa que iba a llevarse a cabo en Argentina.

En tanto, fueron cuatro certámenes de selecciones los que tuvieron fin sin haberse podido jugar: los sudamericanos masculinos Sub 20 y Sub 17 de Futsal -en Paraguay y Argentina-; el Sudamericano Sub 20 femenino en Perú; y la Copa América de fútbol playa en Brasil.

Libertadores

"Finalmente, informamos que está confirmada la realización de la Conmebol Libertadores femenina en Chile, en una nueva fecha de disputa (probablemente en el inicio de 2021)", explicó el comunicado.

A diferencia de la edición masculina, la Libertadores femenina se celebra en una sede única durante dos semanas, donde se reúnen los clasificados sudamericanos.

El 28 de abril pasado, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió dar por finalizado el primer torneo profesional femenino sin campeón ni descensos, pero anunció que Boca era el clasificado a la Copa Libertadores 2020 por haber ganado la etapa regular, por lo que volvería al certamen continental luego de seis años.

Boca fue el representante argentino durante cinco ediciones consecutivas (2010-2014) y logró un histórico tercer puesto en Brasil 2010, donde sólo perdió 2-0 frente al campeón Santos en semifinales.

En las otras cuatro ediciones, el "Xeneize", que a nivel local ganó 23 títulos de Liga en la era amateur y una Supercopa argentina (2015), no pudo sortear la fase de grupos.

En la última Libertadores femenina, disputada en Quito, el equipo representante argentino, UAI Urquiza, resultó eliminado en cuartos de final y el campeón fue Corinthians, que derrotó a Ferroviaria, ambos de Brasil.

