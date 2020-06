Convocan a donantes de sangre

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, el próximo miércoles, de 10 a 15, se desarrollará una nueva jornada de donación de sangre en el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral. Se trata de la tercera acción de este tipo llevada a cabo en el emblemático edificio de bulevar Pellegrini 2750, ya que las dos primeras se concretaron el 1° y el 16 de abril.

Para participar como donante es preciso completar la planilla publicada en el siguiente enlace: https://cudaio.gob.ar/donacion-de-sangre/

La confirmación de inscripción se realizará a través de correo electrónico; allí se asignará a las personas donantes un turno específico con el fin de organizar la actividad en el marco de la pandemia por Covid-19.

La actividad es impulsada por el Gobierno de la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Salud provincial a través del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos y tejidos (Cudaio) y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral (FCM-UNL),

Bioseguridad

Durante la jornada, los organizadores garantizarán las medidas de seguridad sanitarias a donantes y al personal de salud.

Para donar son requisitos tener más de 18 años, pesar más de 50 kg, concurrir con DNI, sentirse bien al momento de donar sangre -es decir, no presentar síntomas de ninguna enfermedad-, no padecer enfermedades que sean transmitidas por sangre Hepatitis B o C, Chagas, entre otras. Por último, es importante recordar que al momento de donar sangre, no es aconsejable concurrir en ayunas.