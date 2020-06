Ansel Elgort, actor de "Bajo la misma estrella" fue denunciado por abuso sexual

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El actor Ansel Elgort, conocidopor su papel en “Bajo la misma estrella” fue denunciado en las redes sociales por abuso sexual a una menor.

Ansel Elgort, actor reconocido por protagonizar la película "Bajo la misma estrella", entre otras, fue denunciado en las últimas horas por abuso sexual hacia una chica menor de edad.

La joven denunciante dio a conocer lo sucedido a través de las redes sociales. Mientras decenas de usuarios cuestionaban a Elgort por tener actitudes de discriminación y racismo, ella describió el hecho a través de una serie de tweets con la evidencia fotográfica.

"Cuando pasó, en lugar de preguntarme si quería que nos detuviéramos, sabiendo que era mi primera vez y que estaba llorando de dolor y no quería hacerlo, lo único que salió de su boca fue ‘necesitamos abrirte’. Mentalmente no estaba allí. Me separé de mí misma y sentí que mi mente se había ido, estaba en shock. Me hizo creer que así era el sexo. Era muy joven y él lo sabía", expresó la joven y recordó que en ese entonces tenía 17 años.

La denuncia fue acompañada por una serie de capturas de pantalla donde se pueden ver los chats entre ella y el actor, y además fotos donde se los ve juntos. A su vez, la joven, identificada como Gabby, sostuvo que no se trató de una única vez y que el actor la presionó para tener tríos con otras menores de edad.

Relato completo de la víctima

"Fui abusada sexualmente un par de días después de cumplir 17 años. Tenía solamente 17 jodidos años. Él sabía lo que estaba haciendo. No estoy publicando esto para ganar fama, porque simplemente no me importa eso. Estoy publicando esto para poder sanar finalmente y sé que no estoy sola y que se lo ha hecho a otras chicas. Ansel Elgort abusó de mí cuando tenía 17."

"Dos días antes de mi cumpleaños yo le había mandado un DM y obtuve su Snapchat privado. Jamás pensé que me iba a responder, yo era solo una niña y era su fan. Así que cuando ocurrió eso (las relaciones sexuales), en lugar de preguntarme si yo quería parar, ya que era mi primera vez y estaba llorando del dolor y no quería seguir, él solo me dijo: "Tenemos que abrirte". Yo no estaba mentalmente en ese momento. Me desconecte de mí misma, estaba en shock y no podía escapar. Él me hizo pensar que así debía ser el sexo."

"Yo era tan joven y él lo sabía. Él también me decía cosas como "vas a ser una jovencita hermosa cuando seas mayor". Yo solo tenía 17 años. Él no solo hizo eso, después me siguió pidiendo nudes y hasta hacer un trío con mis "amigos del baile", pero me pidió que no contará nada porque eso podría arruinar su carrera. Me senté allí por meses preguntándome que hice mal. Preguntándome porque me sentí tan usada. Actualmente tengo PTSD y ataques de pánico, y voy a terapia. Finalmente soy capaz de hablar y sanar. Solo quiero decirles a las chicas que están pasando lo mismo que no están solas. Es muy difícil para mí contarlo todo, pero sé que es necesario."