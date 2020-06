Homenaje especial a Belgrano en el bicentenario de su muerte

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se izó la bandera en el mástil principal del Monumento a la Bandera el día del bicentenario de la muerte de Manuel Belgrano. Perotti, Javkin y Gutiérrez estuvieron presentes en una mañana neblinosa en Rosario. Alberto Fernández presidió el acto nacional desde Olivos

20 de junio. Primera mañana de niebla espesa sobre las barrancas del Paraná en Rosario. El gobernador Omar Perotti, el intendente Pablo Javkin y presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Rafael Gutiérrez, se reúnen en el mástil del Monumento a la Bandera. Es un izamiento con muchísimo simbolismo. Es que hace exactamente 200 años murió en Buenos Aires el general Manuel Belgrano. Uno de los grandes gestores de la República Argentina. Con la entonación sentida de la canción Aurora por parte de una cantante, la enseña patria fue izada por ex combatientes de Malvinas.





El acto no tuvo nada de popular ni masivo. No hubo público en general, ni desfile, ni aviones militares como se esperaban. Las nubes que bajaron muy cerca del suelo le tiñeron un color gris y de luto a una jornada de homenaje al prócer que dedicó gran parte de su vida a construir una nación. La torre principal no se podía divisar claramente por el descenso de las nubes.





Tras poner la bandera en el mástil mayor, el gobernador habló con los medios de prensa presentes y recordó al porteño fallecido el 20 de junio de 1820: “Esta ciudad tiene un apego especial para este día. Para nuestra provincia, el orgullo de que haya sido aquí el lugar donde Belgrano generó nuestra bandera. La deseamos hoy más alta que nunca. La deseamos hoy más viva que nunca en el corazón de cada uno de los argentinos”. Por su parte, Javkin expresó: “Es un día especial. Lo importante era honrar a Belgrano, honrar la bandera”.





Fernández desde la residencia de Olivos





El acto nacional fue liderado por el presidente Alberto Fernández que decidió quedarse en Olivos. Desde allí dirigió la ceremonia que contó con alumnos de escuelas de todos los distritos de Argentina que estuvieron conectados por teleconferencia desde su lugar de residencia. “Hoy es un día especial. Es un 20 de junio diferente. Recordamos a alguien tan inmenso como el gran Manuel Belgrano”, dijo Fernández inicialmente. “La pandemia no nos deja estar cerca en este tiempo. Yo en Olivos, los santafesinos en Rosario”. El primer mandatario les tomó la promesa de lealtad a la enseña celeste y blanca.





En su discurso, el primer mandatario argentino dejó frases sentidas: “Hoy es un día especial. Es un 20 de junio diferente. Recordamos a alguien tan inmenso como el gran Manuel Belgrano. Belgrano fue un hombre enorme porque tuvo virtudes únicas, propias de los grandes hombres”. “Belgrano venía influido de un montón de ideas repletas de libertad y de igualdad que en esos años sobrevolaban Europa a partir de la maravillosa Revolución Francesa”. “Si uno mirara hoy en día los conceptos de éxito, uno no diría que Belgrano fue un hombre exitoso. En el presente, exitoso es el que tiene fortunas, pero la historia no hace exitosos a esos hombres. Exitosos son los que como Belgrano fueron capaces de dedicar toda una vida en pos de la libertad de su pueblo”.





El gobernador habló sobre Vicentin





Omar Perotti fue consultado por periodistas por el tema Vicentin, la empresa que está en concurso preventivo. Sobre esto, aseguró: “Ojalá los argentinos pongamos todas las energías en movilizarnos para acompañar el surgimiento de una nueva empresa, de una empresa que sea orgullo de todos los argentinos”. El gobernador aseguró que se debe evitar el desagüe de la compañía originaria de Avellaneda. “Tenemos que empezar mañana en el rescate de la empresa”, agregó.





Por otra parte, con respecto al aislamiento por el Covid-19, Perotti aseguró: “Han vuelto algunas localidades a fase 1 y si alguna más tiene que volver, va a volver. Tenemos mucha más gente en la calle porque hay mucho más nivel de actividad. Por lo cual, las posibilidades de contagio son mayores”.