Vignatti: "La medida es renovar los contratos al 50 por ciento"

Planteó la cruda situación económica y la firme posibilidad de reducir gastos en el presupuesto del plantel.

El presidente de Colón, José Néstor Vignatti, realizó declaraciones a nuestra colega Carlos Bustingorria por radio Eme en las que reveló que “la medida va a ser la de renovar los contratos al 50 por ciento”.



También dejó en claro que mantiene diálogo con el cuerpo técnico y aclaró que para volver a jugar sabe que los jugadores deben tener “entre 3 a 4 meses ponerse en forma. La inactividad hace que el jugador no esté en su plenitud”.



Luego de las declaraciones del presidente de Afa, Claudio Tapia, en el fútbol argentino se levantaron varias voces importantes, tanto a favor y en contra de la máxima autoridad, sin embargo, sin intenciones de entrar en la discusión Vignatti dijo que “sabemos que el pico de la pandemia está en Buenos Aires y los que deciden están allá”.



Sobre posibles refuerzos el dirigente sabalero confirmó que Eduardo Domínguez le realizó un par de pedidos y dijo que “estamos hablando con algunos jugadores, pero estamos lejos de un acuerdo. Miramos nuestra casa y con eso tratamos de arreglarnos, no podemos gastar mucho dinero”.



En cuanto a los dichos del presidente de la Nación, señaló que “hay que ver, me imagino la alta responsabilidad de los que están a cargo de los destinos del país, debe estar abrumado por los problemas y tratando de resolverlos. Espontáneamente puede tener alguna opinión. No es lo mismo que lo diga el presidente a que lo diga cualquier otro ciudadano”.



Luego volvió sobre el tema contractual: “Uno viene con el auto a 100 y no puede frenar de golpe, hay que dejarlo deslizar.Los jugadores tienen un número en la cabeza que no va existir por mucho tiempo, ni en la Argentina ni en ninguna parte del mundo. Les va a costar asimilarlo. Ya estamos conversando con algunos jugadores que nos interesan y estamos lejos. Vemos la casa y ya no existe más la casa de antes. Ahora la casa cambió. ¿Se entiende?. Los sponsors han desaparecido, lo societario ha bajado, los gastos siguen iguales o aumentan. La rueda tiene que seguir funcionando, yo los entiendo a los jugadores. Hoy tuve la oportunidad de charlar con un jugador que no es de nuestro equipo pero es un amigo de la casa y está renovando el contrato al 50 por ciento y esa es la medida”.



Tras insistir en que es incierto que haya fútbol este año de divisiones inferiores, dijo que “estamos agradecidos por la respuesta de los socios, hay que ponerse en el lugar de cada uno. Sea poco, regular o mucho, estamos agradecidos por la predisposición y la constancia”.



Sobre la situación planteda con Jorge Pinos y su inclusión como arquero de Independiente del Valle en la final, señaló que “la perspectiva de concurrir personalmente a dar nuestros alegatos en el tribunal de Apelaciones era la ideal, pero habrá que esperar el tema de la pandemia porque no se puede viajar”.



Por último, habló del proceso eleccionario que debe darse este año en el club: “Siempre fui de trabajar para el club sin hacer política, tenemos la oportunidad de mostrar lo que podemos hacer y que los socios lo evalúen en su debido momento. Nunca fui de la idea de pensar en las elecciones, llegado el momento se pensará, se verá, no es un tema que me preocupe. Me preocupa salir de la pandemia y seguir teniendo ordenado el club”.