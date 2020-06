https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una marea humana se manifestó contra la decisión del gobierno nacional. Se estima que la movilización concentró a más de 9 mil personas en un banderazo histórico. Críticas a la provincia y al gobierno nacional.

En la tarde de este sábado Avellaneda plantó bandera y le dijo "no" a la expropiación de Vicentin Una marea humana se manifestó contra la decisión del gobierno nacional. Se estima que la movilización concentró a más de 9 mil personas en un banderazo histórico. Críticas a la provincia y al gobierno nacional.

GUSTAVO CAPELETTI



Una multitud que superó las 9 mil almas expresó el contundente rechazo de Avellaneda, la ciudad cuna de Vicentin, y la región a la decisión del gobierno nacional de intervenir y expropiar las empresas del grupo agroindustrial.



Desde antes de las 16, los miles de manifestantes se concentraron en la intersección de las rutas 11 y 31, al norte de la ciudad, portando innumerables banderas argentinas y una consigna unánime: “No a la expropiación”.



Familias enteras, productores, empresarios, vecinos y funcionarios políticos participaron de una movilización considerada histórica en defensa de la firma nacida en Avellaneda en 1920.

La cobertura de canales nacionales le dio una impronta especial a la protesta que contó con varios oradores. En primer lugar, el cura Tomás Spánguero, impartió la oración y bendición a los presentes, y luego evocó la historia regional y sus próceres.



Enseguida, la docente Yoli Agretti, subió al improvisado escenario para recordar “la historia y la identidad” de la ciudad, la lucha de sus precursores, la trayectoria de Vicentin y la “necesidad de estar unidos” para superar los problemas.



Muy aplaudida, dijo reconocer cuatro actores necesarios en todo este conflicto: el gobierno nacional y provincial, el directorio de la empresa, la familia Vicentin y la gente. Luego de destacar las virtudes del general Manuel Belgrano, justo en el Día de la Bandera, cerró con una frase del general San Martín que buscó enlazar con la dignidad de la lucha en desarrollo: “En pelotas, pero libres”.



Reclamos



La sucedió en el uso de la palabra Marina Massat, productora autoconvocada, que puntualizó: “Yo creo que este es el mensaje, es nuestra obligación de cuidar nuestra nación, nuestra república, de cuidar que se cumplan los principios constitucionales, que juntamente digamos que luchamos por la Constitución” y así “exijamos “al poder legislativo que también se ponga al frente para defender los intereses de los cuales representa”.



“Hablarle al poder ejecutivo es obvio que es hablar a nada, pedimos como les dije al poder legislativo y al poder judicial ponerse al frente de lo que queremos; y lo que nada más y nada menos queremos es nuestros derechos, cuidar nuestra propiedad y que se respete la división de poderes”, reclamó.



A continuación, el vicepresidente de la Coninagro, Norberto Niclis, contrastó que “cada uno de los que vinieron acá esta tarde sabe bien porqué lo hizo, no como en otras marchas donde van porque hay colectivos y choripanes”.



El dirigente cooperativista recordó que “ya en 2008 fue este mismo gobierno el que atacó al campo. Las cuatro entidades del campo tenemos la misma posición de rechazo a la expropiación”.



Héctor Vicentin, en tanto, habló en nombre de la empresa y de la familia: “Nos les vamos a entregar tan fácil las llaves de Vicentin y del norte santafesino”, advirtió, para agradecer acto seguido la presencia y apoyo.



Diálogo



Cerró la ronda de alocuciones el intendente local Dionisio Scarpin, visible referente de la defensa de Vicentin en el norte: “Esta es una postal maravillosa por una causa que no tendría que ser, hoy deberíamos estar acá festejando el Día de la Bandera de otra forma, pero la vida nos pone esto en el camino. Hoy estamos acá abrazándonos por una causa que es justa. Nuestro sentimiento es el de millones de argentinos que a lo largo y a lo ancho de nos están mirando y no están defendiendo”.



El mandatario sostuvo que “estamos acá para defender nuestra historia, una historia de trabajo, de sacrificio, de ponerle el hombro a la vida, por eso es que la gente nos acompaña, porque se siente identificada con nuestra lucha”.



Luego, aseveró: “Venimos a defender a las economías regionales de nuestro país, esas que en todos lados están día a día trabajando para que nuestras empresas, que son el desarrollo de la Argentina puedan seguir haciéndolo, puedan seguir generando mano de obra genuina, seguir oportunidades a nuestros jóvenes”.

Scarpin indicó que “nuestra defensa es la de empresa familiares, como Vicentin, como tantas otras que tenemos en nuestra ciudad, y como tantas otras que hay en toda la República Argentina, que la vienen luchando en un país que no le brinda las oportunidades que un Estado tiene que darles para que puedan trabajar”



“Hoy estamos aquí defendiendo el diálogo como una forma de vida, el diálogo como una forma de resolver los problemas, como toda la vida lo hicimos”, expresó



En forma enfática, pidió a “a nuestro gobernador, a nuestro presidente que entiendan que la Argentina está muy frágil, está muy débil institucionalmente, está muy débil en el sistema judicial, socialmente, económicamente. Estamos en una situación muy compleja para tener que vivir este conflicto innecesario en nuestro país”.



“Los argentinos estanos cansado de la grieta que tanto daño nos hizo, que tanto daño nos hace y que tanto daño nos hará en el futuro si seguimos con este conflicto innecesario. Tenemos que seguir juntos más que nunca defendiendo la institucionalidad del país, la división de poderes, la Constitución Nacional, la república que tanto queremos y amamos. Debemos seguir juntos para defender nuestra historia y nuestros valores que hicieron grande a la Argentina. Acompáñennos, no nos van a vencer tan fácilmente”, concluyó.



Críticas



Dionisio Moschén, mostró su asombro por la “convocatoria impresionante en Avellaneda, nunca había visto algo así ni con la 125”. “Yo pertenezco a la familia Vicentin y soy trabajador de años, hace treinta años empecé como cadete en las oficinas de Buenos Aires, y hoy soy gerente del complejo industrial Vicentin”, contó.



“Yo lo he votado a Perotti, pensando que era de la industria de Rafaela, de que siempre apoyo la industria y esta no es la forma, (la forma) es buscarle una solución a través del concurso, no de los interventores que le pide el gobierno, que dejen actuar a la justicia como venía haciendo y que ayude a salir a la empresa buscando algunos consensos, convenios; no de esta forma”, criticó.