Domingo 21.06.2020 - Última actualización - 13:59

13:57

El joven había ido al Cullen por una fractura nasal

El joven de Calchines con Covid-19 continúa aislado

Debe cumplir la cuarentena obligatoria; no tiene síntomas. Los profesionales médicos que lo atendieron también siguen en aislamiento preventivo, y de momento no necesitan ser hisopados.

El joven llegó a atenderse en el nosocomio público local el sábado por una lesión. Luego se supo que era Covid positivo, situación que activó el protocolo sanitario.

El Director del Hospital “José María Cullen”, Pablo Poletti, actualizó la situación del joven que se atendió este sábado por una fractura de tabique y de quien se supo, horas después, que era positivo de Covid-19. “El paciente está aislado en Santa Rosa de Calchines, por lo que el Ministerio de Salud está siguiendo el caso. Debe cumplir la cuarentena obligatoria por Covid-19 positivo, pero no necesita estar internado porque no tiene síntomas”, explicó el director a El Litoral. Además comentó: “El médico y el enfermero que lo atendieron, que fueron los únicos que quedaron en aislamiento de manera preventiva, por el momento no necesitan ser hisopados por ser contacto estrecho, únicamente aislados porque tampoco tienen síntomas. De padecerlos, se procederá a hisoparlos”. Por último, Poletti dijo que “en la semana se estarán revisando las cámaras para ver qué contactos tuvieron e interrogándolos a ellos; veremos si el aislamiento es de 14 o de 7 días”. Tenés que leer Activan el protocolo en el hospital Cullen y aíslan a dos médicos El caso Cabe recordar que este sábado, dos médicos del Cullen atendieron a un joven de 20 años por una fractura nasal y luego se enteraron —a partir del informe epidemiológico oficial— que se trataba de un paciente positivo de coronavirus (un joven de 20 años) de Santa Rosa de Calchines. Se había atendido en el nosocomio por una fractura nasal (viajó por voluntad propia desde esa localidad al Cullen para hacerse atender por dicha lesión), sin informar que había sido hisopado en La Plata. En el hospital tuvieron que activar el protocolo y aislar a esos dos profesionales de la salud que lo habían atendido. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

