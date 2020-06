https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 21.06.2020 - Última actualización - 14:34

14:32

El arquero que llegó para ser suplente y se consolidó como titular, dijo que “si fuese por mí, me quedaría un rato más en Santa Fe, pero la decisión no depende de lo que yo piense o quiera”.

Su postura sobre el adiós del DT Moyano: "Madelón tomó la decisión la noche del partido con Dock Sud" El arquero que llegó para ser suplente y se consolidó como titular, dijo que “si fuese por mí, me quedaría un rato más en Santa Fe, pero la decisión no depende de lo que yo piense o quiera”. El arquero que llegó para ser suplente y se consolidó como titular, dijo que “si fuese por mí, me quedaría un rato más en Santa Fe, pero la decisión no depende de lo que yo piense o quiera”.

Hace un año, cuando se decidió que Nereo Fernández ya había cumplido su gran ciclo como arquero de Unión, terminaba su contrato y se tomaba la decisión de no renovarle, Unión salió en búsqueda de un arquero que llegue como suplente, porque la decisión de Madelón era que atajara Marcos Peano. En el proceso previo —ciertamente extenso— de preparación, Peano se lesionó y ese arquero que llegó para ser suplente, Sebastián Moyano, se encontró con la feliz noticia para él que debía arrancar como titular. Y le fue bien, hasta que pasados algunos partidos y con Peano ya recuperado, el técnico decidió cambiar. Después, algunas actuaciones en falso y un par de goles en los que tuvo responsabilidad, hicieron que Peano volviese a perder la titularidad y allí retornó Moyano, ya para quedarse con el puesto y producir muy buenas actuaciones. El que vino de suplente, terminó siendo titular y base de un equipo que, de todos modos, no satisfizo las expectativas.

El colega Rodrigo Rosetti entrevistó a Sebastián Moyano y en esa charla, el arquero —cuyo contrato vence el 30 de junio y existe una opción para comprarlo por 250.000 dólares— dejó en claro su deseo de quedarse. En agosto cumplirá 30 años. Es una muy buena edad para la consolidación de un arquero.

“Mi función, respecto de Peano, cuando llegué, era ayudarlo a crecer. Marcos Peano es un chico con excelente potencial, tuvo la mala fortuna de andar mal en un partido y se venía el clásico. No fue bueno, de mi parte, haber salido cuando andaba bien y después, por un par de errores de Marcos, que vuelva yo a atajar. Pero son decisiones del entrenador y uno tiene que respetarlas”, señaló Moyano en el diálogo con Rosetti.

“Tuvo la mala fortuna ya en el partido con Arsenal, le hicieron un gol de arranque en el que no fue tanto error de él como foul del rival, pero es chico, le va a ir bien, tiene muchísimo potencial y espero que le haya servido en su carrera para darse cuenta de las cosas. A mí me pasó algo parecido en su momento. Te golpea porque uno quiere jugar, quiere verse adentro de la cancha, pero esos golpes son los que enseñan”, dijo Moyano.

“Hasta el día que me retire me voy a comer goles y voy a aprender. Es uyno de los pocos puestos en los que se aprende todos los días de los errores que se cometen”, señaló con claridad.

En cuanto a su futuro, dijo que “no tenemos técnico y la prioridad de los dirigentes es esa, conseguir el entrenador. A partir de allí se decidirá quién sigue y quién no. Vivo cosas muy lindas en Santa Fe y cosas nuevas. El otro día llegó una encomienda a mi casa y el hombre me saludó, me dijo que era fanático de Colón y que le gustaba cómo atajaba. Eso es algo lindo y motivante”.

Respecto de lo que pasó en el torneo pasado, dijo que “faltaban unos días para empezar la actividad, habíamos hecho la pretemporada todos juntos y se fueron jugadores importantes, que eran titulares, que conocían la idea de Leo y no es fácil integrar a los chicos. Ese recambio necesita un tiempo y a eso se debe la irregularidad del torneo que tuvimos”.

En cuanto al partido con Dock Sud, en Rafaela, que marcó la eliminación de la Copa Argentina, para Moyano “fue detonante para la decisión de Leo, vio que no estábamos bien, que no plasmábamos lo que él quería. La culpa fue nuestra. Creo que él tomó la decisión ahí. Nos sorprendió bastante, porque al empezar un torneo corto y nuevo, quizás podíamos encontrar dos o tres victorias seguidas y nos prendíamos en la punta. Nosotros estábamos motivados por eso y creíamos que Leo también, pero se vé que estaba desgastado”.

Volviendo a su futuro, dijo que “no hay que echarse al abandono porque no te dicen nada, yo quisiera saber ya mismo, más que nada por la familia, porque uno tiene hijos y quiere planificar. En esta época de tantas complicaciones, no es sencillo. Esperemos que sea lo mejor para todos los que tenemos que definir la situación. Hablé con mi representante y me dijo que no sabía nada de mi futuro. Hay que esperar y mientras tanto entrenarse como se pueda. Siempre dije que me gustaría seguir un rato más acá, se me hizo corto este año y si fuese por mí, la decisión estaría tomada pero hay otra gente que debe decidir”.

Sobriedad y tranquilidad

Enrique Cruz (h)

Es cierto que la idea original era tener a alguien con un poco más de experiencia que apuntale a Peano, porque por la cabeza de Madelón pasaba la decisión de que sea el pibe quién tenga la chance de arrancar como titular. Pero también es verdad que pocos pensaban que la respuesta que iba a tener Moyano sería la que finalmente tuvo, al punto de convertirse en un puntal defensivo.

Sobriedad y tranquilidad es lo que tiene y lo que transmite. Muchas veces al arquero se lo mide y elogia por “los puntos que gana”, pero se lo critica con dureza por “los goles que se come”. Moyano ha sido clave en partidos que se ganaron o empataron, muchas veces El Litoral lo dio como figura y con muy buenos puntajes y hay que escarbar mucho en los partidos de todo el último año para encontrar en alguno que haya defeccionado.

El puesto de arquero estuvo bien cubierto, Moyano cumplirá 30 años en agosto, quiere quedarse y Unión tiene abierta de par en par la puerta para que ese lugar tan importante en la conformación de un plantel, no sea un problema a resolver.