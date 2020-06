https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 21.06.2020 - Última actualización - 14:38

14:36

Sigue en Chile la negociación de Juan Manuel Azconzábal para salir de Deportes Antofagasta y así liberar el camino para su llegada a Unión. “Es una cuestión entre ellos”, dicen en Santa Fe.

Unión desechó una oferta del Puebla de México por el “Pocho” El no por Troyansky y la espera por el Vasco Sigue en Chile la negociación de Juan Manuel Azconzábal para salir de Deportes Antofagasta y así liberar el camino para su llegada a Unión. “Es una cuestión entre ellos”, dicen en Santa Fe. Sigue en Chile la negociación de Juan Manuel Azconzábal para salir de Deportes Antofagasta y así liberar el camino para su llegada a Unión. “Es una cuestión entre ellos”, dicen en Santa Fe.

Unión informó de manera oficial que el club recibió formalmente, de parte del club Puebla de México, una oferta de préstamo (250 mil dólares) con opción de compra (2 millones de dólares) por Franco Troyansky y que la misma fue “rechazada, priorizando los intereses deportivos en la conformación del plantel para la próxima temporada”.

Recordemos que Unión adquirió en 2018 el 50 por ciento del pase de Troyansky en una suma que osciló los 450.000 dólares y le firmó un contrato que expira dentro de dos años.

No es la primera vez que se frustra la posibilidad de una transferencia para Troyansky. Con 23 años recién cumplidos, el delantero tatengue tuvo la chance el año pasado, en julio, de emigrar al Huesca de España. Madelón le pidió que se quedara, teniendo en cuenta que el equipo había clasificado para la Copa Sudamericana y que se producía, en ese entonces, la salida de varios jugadores del plantel.

Troyansky ha jugado algo más de 50 partidos en estos dos años y convirtió 9 goles. Sin dudas que su juventud permite todavía esperar la posibilidad de que mejore su nivel y que siga en ascenso. Cuando el club señala, oficialmente, de priorizar los intereses deportivos, también da cuenta de que no tiene muchas alternativas en el ataque. Cuadra y Bou no van a seguir en el club (lo de Bou es muy complicado porque la opción es de 4 millones de dólares, el jugador quiere tener una nueva chance en Boca y será Russo el que tendrá que decidir si se queda o se va), en tanto que habrá que arreglar una continuidad para Nicolás Mazzola, algo que los dirigentes están evaluando. Al margen de ellos, que fueron los que más jugaron incluyendo a Troyansky, están Cañete (pocos minutos) y Luna Diale, que llegaron recientemente, más los chicos del club y aquéllos que, como ocurre con Andereggen por ejemplo, deben retornar al club y se tendrá que decidir por su continuidad o no.

En cuanto al Puebla de México, ante sorpresa de propios y extraños, Cristian “El Polaco” Menéndez se despidió el viernes del Puebla vía redes sociales. El delantero argentino, sin dar más razones por su partida, le deseó “éxito” al club y no dudó de la posibilidad de que tenga chances de pelear por la liguilla en el Torneo Apertura 2020.

El diario Sol de Puebla consultó a la jefatura de prensa del equipo para conocer de primera mano los motivos del adiós de Menéndez y ésta aludió a una salida por muto acuerdo entre el sudamericano y el club deportivo.

El último gran delantero sudamericano traído por el Puebla, aunque poco o nada se supiera de él en el norte de América, se acabó convirtiendo en referente del equipo (Lucas Cavallini). Por eso cuando se hablaba de Franco Troyansky como posible refuerzo de La Franja, “su fama o poco cartel no debieran de ser motivos para considerar su fichaje”.

La historia de Cavallini es muy particular, porque es hijo de padre argentino y madre canadiense. Actualmente, con 28 años, está jugando en el Vancouver, pero en el Puebla anduvo muy bien: jugó dos años, 76 partidos y marcó 30 goles.

En cuanto a la situación del técnico, se espera lo que ocurra en Chile con la salida de Juan Manuel Azconzábal de Deportes Antofagasta. El entrenador está haciendo la cuarentena y debe rescindir el vínculo. En Santa Fe, la dirigencia y el secretario técnico aguardan lo que suceda para terminar de definir la incorporación del hombre que es el principal candidato a hacerse cargo de la conducción técnica.

Esta situación debe ser resuelta en Chile por el propio técnico y por Cristian Bragarnik, su representante. Hay que abonar una cláusula que ronda los 50.000 dólares y la decisión que tomó Unión fue la de no hacerse cargo del pago de esa cláusula.