Coronavirus en Santa Fe: 7 casos y fuertes restricciones para quienes ingresen a la provincia

Todos están concentrados en el sur provincial (3 en Rosario, 1 en Carreras) pero también se detectó un positivo en Ceres. Desde este lunes, quienes vengan a la provincia para residir, deberán realizar a la vuelta 14 días de aislamiento. Extreman controles a trabajadores con movilidad interjurisdiccional.

Se reportaron este domingo 7 nuevos casos de Covid-19 en la provincia: 3 Rosario, 1 en Los Quirquinchos, 1 en Carreras, 1 Wheelwright (todos éstos en el sur provincial) y el último en Ceres. Todas tienen nexo epidemiológico detectado (contactos estrechos con otros "positivos"). El total de infectados en la bota santafesina desde que comenzó la pandemia es de 337 pacientes Covid-19 confirmados.



Hay un paciente en terapia intensiva con asistencia respiratoria y en estado crítico, y otras 5 personas internadas en salas generales. Son 263 los casos en estudio y 256 los dados de alta. Se descartaron a la fecha 11.507 casos. Hay 324 personas en aislamiento preventivo. "Los brotes de Carreras, Ceres y Santa Rosa de Calchines han puesto a ese total de personas aisladas. Es lo que se llama evaluación de riesgo", dijo Jorge Prieto, secretario de Salud.



Pero la novedad fue una nueva disposición para el ingreso y egreso de personas a la provincia. "Se tomará la misma acción que cuando regresaban santafesinos del exterior: cualquier persona que no reside en Santa Fe pero ingrese a la provincia y se quedará aquí, deberá obligatoriamente hacer 14 días de cuarentena", dijo el gobernador Omar Perotti.



Y las personas que siendo de la provincia y trabajan en zonas donde hay circulación (por ejemplo, alguien de Rosario que trabaja en provincia de Buenos Aires en una actividad habilitada, como transportistas, viajantes o profesionales, y vuelve luego a Santa Fe) podrá realizar su labor, "pero al retorno, tendrá que permanecer en su domicilio, sin poder participar de todas las actividades que se exceptuaron (no circular en la vía pública, ni participar reuniones afectivas)", agregó el mandatario.



El gobernador pidió "encarecidamente" a la ciudadanía que tiene movilidad interjurisdiccional que "no vaya a los lugares donde hay circulación del virus (citó Buenos Aires y Resistencia, Chaco, como dos ejemplos)", salvo que sea por razón de extrema fuerza mayor. Habrá sanciones para quienes no cumplan: Policía y Fiscalía recepcionar denuncias de incumplimientos. Perotti advirtió duras sanciones para -por ejemplo- aquellas personas que salieron de la bota "pero que no cuentan la verdad y son detectadas circulando en su pueblo o ciudad". La medida ya rige desde hoy. El decreto se conocerá en el transcurso del día.

En el país



El Gobierno nacional confirmó 19 muertes en las últimas 24 horas y 1.581 nuevos contagios de Covid-19. El total de infectados en todo el país asciende a 42.785 y las víctimas fatales suman 1.011. Del total de esos casos, 1.047 (2,4%) son importados, 16.101 (37,6%) son contactos estrechos de casos confirmados, 17.750 (41,5%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.





Desde el último reporte emitido, se registraron 11 nuevas muertes. 9 hombres, cinco de 77, 56, 60, 56 y 90, residentes en la provincia de Buenos Aires; tres de 93, 72 y 45 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); uno de 56 años, residente en la provincia de Río Negro; y una mujer de 64 años, residente en la provincia de Buenos Aires.