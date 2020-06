https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras disputar un partido contra Dimitrov Tenis: Borna Coric también da positivo de Covid-19 El tenista croata Borna Coric dio positivo de coronavirus, luego de haber disputado un partido de exhibición con Dimitrov, el otro tenista contagiado.

Borna Coric también dio positivo por coronavirus. El tenista croata, a través de sus redes sociales, confirmó que se contagió y lo hizo con un texto casi igual al del Grigor Dimitrov, quien el domingo hizo público que sufre la enfermedad. Son dos positivos que disparan las alarmas en el mundo del tenis, luego de que ambos hayan participado en el «Adria Tour» organizado por Novak Djokovic.

“Hola a todos. Quiero informarles que he dado positivo en COVID-19. ¡Quiero asegurarme de que todos aquellos que han estado en contacto conmigo durante los últimos días se hagan los test! Siento mucho el daño que haya podido causar. Me siento bien y no tengo síntomas. Por favor, permanezcan sanos y salvos. ¡Mucho amor para todos!», escribió Coric.

El número 33 del mundo jugó justamente el pasado sábado ante Dimitrov, al que derrotó por 4-1 y 4-1. En este evento de exhibición participan muchos tenistas de primer nivel y hay una gran preocupación por un contagio masivo.

Para peor, en la primera de las pruebas, en Belgrado, se pudieron ver las tribunas repletas sin que se cumplieran medidas, con la gente sin tapabocas y sin que los jugadores tomaran precaución alguna. Además, muchos de los tenistas participaron en una fiesta en una discoteca sin respetar ningún tipo de distancia.

Djokovic, en la mira

Tras todo lo ocurrido, Djokovic está en el punto de mira. Se lo tacha de irresponsable por ser el impulsor de este torneo y muchos consideraron que no dio la importancia necesaria al virus. En otras ocasiones ya se lo había visto jugar al basquet y al fútbol con sus amigos sin cumplir los protocolos y ahora deberá ser sometido a un test. Sin embargo, medios serbios afirman que el tenista no está dispuesto a hacérselo.

Alexander Zverev, Marin Cilic, Damir Dzumhur, Dusan Lajovic, Filip Krajinovic y Viktor Troicki, entre otros, también deberán ser testados por haber participado en la exhibición este fin de semana pasado en Zadar, Croacia.

Por otra parte, el mundo del tenis anunció la semana pasada que tenía planificado retomar la competición oficial en agosto. El circuito ATP piensa regresar el 10 de agosto con el torneo de Washington antes de disputar en Nueva York el Masters 1.000 de Cincinnati y el US Open.