Explotó Kyrgios: "Esto no es una broma"

El tenista australiano Nick Kyrgios se mostró enojado en sus redes sociales ante la ola de contagios de coronavirus en el circuito de tenis.

En las últimas horas se confirmó que los tenistas Dimitrov y su entrenador, Coric como así también el coach de Djokovic dieron positivo de Covid-19. Todos ellos participaron de un torneo organizado por Novak Djokovic llamado AdriaTour.

🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ Boneheaded decision to go ahead with the ‘exhibition’ speedy recovery fellas, but that’s what happens when you disregard all protocols. This IS NOT A JOKE. https://t.co/SUdxfijkbK