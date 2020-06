Vignatti cumplió 75: ya arma el "nuevo" Colón

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Como ya lo expresara públicamente, el máximo dirigente sabalero empezó la poda y recorte de los contratos. Está muy cerca de arreglar el colombiano Guillermo Celis.

Con Hilbert y Fleming. José Néstor Vignatti, la torta “sabalera” que no podía faltar para los 75 años y la foto de ocasión. En la imágen, uno de sus vicepresidentes —Patricio Fleming— y el asesor letrado Luis Leopoldo Hilbert, que lleva adelante el reclamo del tema Paraguay en la Conmebol. Luego de soplar las velitas, Vignatti arrancó con todo el armado del nuevo equipo. Crédito: El Litoral

Rodeado de familiares, amigos e integrantes de su actual Comisión Directiva —se puede ver en la foto al vicepresidente Patricio Fleming y al letrado Luis Hilbert—, el presidente de Colón, José Néstor Vignatti, celebró este sábado en su domicilio el cumpleaños número 75. Fue un alto en el camino, porque desde que arrancó la pandemia el máximo dirigente sabalero utliiza ese día para poder reunirse “en turnos” con los integrantes de la directiva sabalera.



Además de Patricio Fleming y Luis Hilbert, también participó del festejo de José Vignatti otro de los vicepresidentes como es José Alonso quien llegó un poco más tarde que el resto de los invitados.



“Está mejor que nunca, con los recaudos del caso. Cuando arrancó la pandemia se hizo aplicar tres dosis distintas de vacunas para protección que le recomendó un médico personal que lo asesora. Como consecuencia de su actividad agropecuario es como que no paró nunca de trabajar, con el tema de los campos y los animales”, comentaron a El Litoral allegados al presidente del Club Atlético Colón.



Lo concreto es que, más allá de sus 75 años, es el propio presidente el que aceleró la toma de gestiones y decisiones de cara al “nuevo” Colón. O se el Colón de la post pandemia, con las limitaciones económicas del caso.



La base inicial de la cual se parte es que Vignatti mantuvo, en la primera parte de la cuarentena, reuniones casi maratónicas con Eduardo Domínguez en el Hotel de Campo de Colón. Es decir que conoce a la perfección la opinión deportiva del “Barba”: altas, bajas, juveniles que puedan “subir” y refuerzos que se puedan contratar.



El segundo paso, con el diagnóstico deportivo en la mano del entrenador, es empezar a cerrar un presupuesto “terrenal” acorde al dinero que tiene proyectado Colón de acá a un año. Ya el presidente deslizó que “la idea es recortar los salarios al 50 por ciento”.



Está más que claro que “todo va a cambiar”, no sólamente en Colón y no solamente en el fútbol argentino. Además, luego de las millonarias operaciones de Conti o Alario, hoy no aparece a la vista la posibilidad de generar “una gran venta”, algo que permitió armar y sostener el equipo que llegó a la Final Única de la Copa Sudamericana 2019 en el estadio de “La Olla” en Asunción del Paraguay.



En consecuencia, ya sin un secretario técnico en funciones —en un par de días se termina el contrato de Francisco Ferraro y también el de su hijo—, el que hace toda la tarea de “desgaste” y “la primera, segunda y tercera” es directamente el mismo presidente José Néstor Vignatti.



En esta primera ronda de ofertas, recortes y demandas, está a casi nada de arreglar para continuar uno de los jugadores cuyo contrate “se cae” en un puñado de días. Se trata del colombiano Guillermo Celis, un jugador perseguido de manera sistemática por las lesiones pero con una tremenda jerarquía técnica.



El “Barba” Domínguez quiere a Celis en el nuevo Colón y el presidente charló en las últimas horas: le hizo un ofrecimiento salarial completo para que el volante cafetero se quede una temporada más en Santa Fe.



Por lo que trascendió, si bien no hay arreglo todavía, está muy cercas las partes de un entendimiento, por lo que sería el primero en darle el sí a Vignatti. De ese listado cuyos contratos terminan este 30 de junio, hay un par más que le interesan al entrenador. Por ejemplo, el paraguayo Marcelo Estigarribia, único jugador del plantel que percibía su salario en dólares. “En esas condiciones, es imposible que siga, máxime si —como dicen— tiene ofertas de clubes paraguayos”, reflexionan en Colón.



El otro es el “Pelado” Matías Fritzler, un jugador muy querido por Eduardo Domínguez, con poco rodaje en la era Lavallén. El ex Lanús y Huracán también ya tiene la propuesta de José Néstor Vignatti para seguir un año más.



Así, Vignatti empezó la ronda de negociaciones con los jugadores del actual plantel de Colón: los que tienen contratos y los que se vencen ahora en apenas un puñado de días con sus respectivos préstamos.



Luego, claro está, se vendrá la parte más dura de las negociaciones: intentar la reducción de los 5 o 6 contratos más altos que tienen vigencia en el Mundo Colón 2019-2020. En ese listado aparecen Lucas Viatri, Rafa García, Luis Miguel “Pulga” Rodríguez, Wilson Morelo, Leo Burián y Brian Fernández, entre los más importantes.



Luego de celebrar su cumpleaños número 75, con familiares, amigos e integrantes de Comisión Directiva, el presidente sabalero —José Néstor Vignatti— empezó el armado del “nuevo” Colón. De ahora en más, el ida y vuelta con Eduardo Domínguez será permanente. Llegó la hora de la verdad en medio de la pandemia y mirando a futuro.