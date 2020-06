https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

San Carlos Centro

Llevan dos años separados y la amenazó de muerte

Primero lo hizo por teléfono, pero no le bastó y a la medianoche se presentó en la casa de su ex mujer con un cuchillo.

El juez José García Troiano dictó medidas alternativas para el imputado, entre las que cuenta la prohibición de contacto por cualquier medio con la víctma Crédito: Manuel Alberto Fabatía

Con un cuchillo y en estado de ebriedad, un hombre de 62 años arribó a la casa de su ex pareja en San Carlos Centro cerca de la medianoche del viernes y la amenazó de muerte. Este lunes por la mañana, Néstor Ovidio H. fue imputado por las amenazas y lesiones leves dolosas calificadas que le ocasionó.

En una audiencia presidida por el juez de la IPP José Luis García Troiano, el fiscal a cargo de la investigación expuso los hechos. Primero, el imputado llamó a su ex, con quien hacía más de dos años que no tenía relación, y le dijo: “Donde te vea te voy a matar. Voy a ir a tu casa”. Quince minutos más tarde, se apersonó en el lugar portando un cuchillo tipo carnicero con cabo blanco y golpeó a la puerta, exigiendo entrar. La mujer abrió un ventiluz y se asomó para ver lo que estaba ocurriendo, momento en el cual Néstor Ovidio H. intentó herirla.

El hombre no logró inferir un daño de gravedad, alcanzando solo a realizar un pequeño corte en uno de los dedos de la mujer. Sin poder hacer más, el imputado se retiró del lugar mientras continuaba insultando y amenazándola: “Te voy a matar. Tanto que te quité el hambre , te voy a matar y después me mato yo”.

El fiscal Francisco José Checchini detalló que Néstor Ovidio H. ejerció violencia verbal y psicológica durante el tiempo en el que estuvo en pareja con la víctima, y que continuó haciéndolo cuando la relación se terminó, atentando contra la dignidad, la integridad psicológica y la seguridad personal de la mujer.

La Dra. Leticia Feraudo, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP), representó al imputado, a quien se le impusieron una serie de medidas cautelares a cumplir, tales como una restricción de acercamiento a menos de 500 metros de su ex pareja y de la residencia de la misma, la prohibición de contacto de cualquier tipo, prohibición de consumir alcohol en exceso y de hacerlo en la vía pública y la fijación de domicilio Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

