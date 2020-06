https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Nocturnidad y coronavirus Versiones cruzadas respecto a la fiesta clausurada durante el fin de semana

Este fin de semana, el municipio de Santa Fe clausuró una fiesta en un domicilio particular. Así dio cuenta El Litoral este domingo cuando dio a conocer algunos detalles de lo ocurrido e imágenes del lugar.

Este lunes, desde la Municipalidad aclararon que lo actuado se enmarca dentro de los operativos de control de la nocturnidad que se hacen en restaurantes y bares. “Nos acercamos al domicilio en particular, donde se estaba efectuando una reunión, una fiesta, y esto no está permitido”, aclaró Virginia Coudannes, de la Secretaría de Control.

En ese sentido, la funcionaria explicó que se realizó una multa al vecino de ese domicilio y se llamó al 911. “No se puede realizar una fiesta de ese tipo, porque no tiene habilitación pero también por el tema de la emergencia sanitaria y esta actividad no estaba permitida”, insistió la secretaria. “Ese tipo de fiestas no se pueden realizar. Las reuniones familiares y afectivas tienen un horario tope y en ese marco podemos actuar de oficio”, agregó.

“Era mi cumpleaños”

Por su parte, el responsable de la fiesta aclaró que “solamente fue una fiesta con mi familia y amigos. Por ahí sí éramos como 20 o 25 personas, pero era mi cumpleaños y no fue ninguna fiesta. Solo un festejo privado, mi fiesta privada”.

Al mismo tiempo, señaló: “No entran la cantidad de personas que se dijo, acá solamente éramos nosotros, familiares y amigos. No se cobró entrada. No había cola para entrar, eran mis amigos que salen a fumar, solamente eso”.

“Vino la policía y dicen que golpearon antes pero no nos enteramos porque teníamos la música prendida. Cuando los atendimos nos dijeron que no podíamos continuar con la fiesta y le dije que era mi cumpleaños. Nos pidieron que se retire la gente y procedimos con eso”, detalló.