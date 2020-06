https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 22.06.2020

Lo aseguró Gerardo Salorio "El fútbol argentino va a sufrir mucho este parate" El ex preparador físico de las selecciones argentinas de fútbol también marcó las diferencias que existen entre los clubes de Primera División y los de las categorías del ascenso, en referencia a la presentación de protocolos para la reanudación de la actividad.

El preparador físico Gerardo Salorio remarcó este domingo que en el fútbol argentino “se viven realidades muy distintas” e invitó a “pensar en el conjunto a la hora de tomar decisiones” sobre la vuelta de la actividad futbolística en el país en el marco de la pandemia de coronavirus. Salorio, ex PF de las selecciones nacionales de AFA, diferenció que “una cosa son los clubes de Primera y algunos pocos de la Primera Nacional y otra los de la B, la C, la D y el fútbol federal, que viven otra historia muy distinta” al momento de analizar las condiciones de seguridad sanitaria para posibilitar que los planteles regresen a los entrenamientos y posteriormente a las canchas.

“Hemos visto que hubo clubes que presentaron protocolos como si fueran de Europa y yo pienso en un club del ascenso. ¿Cómo podría ese club cumplir ese protocolo cuando tiene una sola puerta de entrada y de salida al predio de entrenamiento?”, se preguntó el “profe”, partícipe en la conquista de cinco mundiales juveniles (Qatar 1995), (Malasia-1997), (Argentina-2001), (Paises Bajos-2005) y (Canadá-2007), quien luego pronosticó que “el fútbol argentino va a sufrir mucho este parate tan largo; en lo económico será muy duro para todos los actores del mundo fútbol”.

Específicamente en su área, explicó que “un futbolista pierde un kilo de tono muscular por cada mes que pasa sin entrenamiento y ya van casi 100 días de inactividad, por lo que es probable que cuando vuelva el entrenamiento, el jugador que le pegaba a la pelota a 90 kilómetros por hora, después de todo esto le va a pegar, con suerte, a 40/50 kilómetros”.

“Entrenar por Zoom es muy difícil para un jugador argentino. Lo puede hacer en los primeros 20 o 30 días, pero después se cansa, se aburre. En el fútbol no hay como el contacto físico y el encuentro con el grupo de trabajo y los compañeros. Eso no se puede reemplazar”, subrayó Salorio, ex colaborador de José Pekerman en el Mundial Alemania 2006.

El preparador físico, de 61 años, aclaró después que “el futbolista no es un runner, de modo que si va a correr a una plaza se va a lesionar más tarde o más temprano del tobillo, de la rodilla, de los tendones. Antes de volver a jugar los futbolistas deberán tener al menos entre 35 y 40 días de readaptación para retomar todo lo perdido en este largo tiempo. También en la faz psicológica, que es una parte fundamental”, avisó.

En cuanto a los jugadores de cuarta división, que deberían firmar su primer contrato en junio, Salorio propuso “darles un año de gracia para que puedan seguir jugando en su categoría”, algo que interpretó como “una manera de no perder juveniles que, de otra forma, se quedarían sin panorama a futuro”.

Por último, Salorio se mostró a favor de la nueva reglamentación de la FIFA de poder utilizar cinco cambios por partido: “Después de 90 días sin competencia como pasó en Europa, muchos futbolistas no pueden aguantar semejante carga aeróbica, y por eso estoy de acuerdo en los cinco cambios para evitar lesiones graves”, concluyó.