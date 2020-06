https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 22.06.2020 - Última actualización - 16:47

16:45

Liga Profesional Fassi, en pie de guerra contra AFA El presidente de Talleres continúa enfrentado a la conducción afista, tras la reunión virtual que mantuvieron el viernes pasado. “Nos dejaron hablando entre nosotros”, dijo, “fue una vergüenza, una mentira”, agregó.

El presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, profundizó hoy sus críticas a la conducción de la AFA y la Liga Profesional de fútbol (LPF) luego de calificar como una “vergüenza” la reunión del último viernes entre los 24 clubes de Primera División, donde intentaron avanzar en el posible retorno a los entrenamientos.

En ese encuentro virtual, Claudio Tapia, presidente de AFA, y Marcelo Tinelli, a cargo de la LPF y San Lorenzo, expusieron sus informes y abandonaron el grupo, lo que provocó el enojo de Fassi, uno de los más críticos por su actuación durante la pandemia del coronavirus.

En la segunda parte de la reunión, cuando solo quedaron los representantes de los clubes, Fassi pidió la palabra y reclamó la presencia nuevamente de Tapia y Tinelli para expresar sus críticas cara a cara. Ante la imposibilidad, Fassi también abandonó la reunión abruptamente, en medio de un cruce verbal con otros dirigentes que defendían la postura de AFA de no permitir los entrenamientos hasta que todo el país esté en la Fase 4 del aislamiento, tal como anunció Tapia durante la semana.

“Esto fue una vergüenza porque había un montón de temas para tratar y sin embargo nos dejaron hablando entre nosotros. No hubo ninguna reunión, todo una mentira”, expresó el mandatario de la “T” en declaraciones a un matutino porteño. En ese sentido, detalló que en el orden del día había 13 temas para charlar cuando Tapia y Tinelli determinaron abandonar el encuentro virtual con los dirigentes. “Teníamos nada menos que 13 temas para hablar y el que manejaba el Zoom pidió que siguiéramos hablando nosotros. Una vergüenza total son estos directivos de AFA”, cerró Fassi, desde México.

En la reunión, Tapia y Tinelli confiaron a sus pares que los distintos protocolos sanitarios para el eventual retorno a las prácticas “están listos”, a la espera de la aprobación del Ministerio de Deporte y Turismo, y que tendrán una reunión con el ministro de Salud, Ginés González García, en julio.

En ese sentido, los dirigentes de los clubes pidieron garantizar el pago de las empresas con los derechos televisivos “hasta septiembre”, cuando regresarían los partidos oficiales, ya que en principio iban a abonar hasta junio.

Caruso Lombardi aseguró que “no es el momento de volver”

El entrenador de Belgrano de Córdoba, Ricardo Caruso Lombardi, sostuvo que “no es el momento” de regresar a los entrenamientos debido a la pandemia de coronavirus, mientras que se expresó en contra de la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de eliminar los descensos por dos temporadas.

“Nuestro trabajo mueve mucha gente. ¿Cómo sabés si alguno no trae el bicho este?. Mi contador salió tres veces y tiene coronavirus, acá hay que tener cuidado todos los días y no subestimar el virus”, manifestó Caruso en declaraciones radiales.

En la misma línea, añadió que “en la zona de Capital y Gran Buenos Aires no están dadas las condiciones” para que los planteles del fútbol argentino retomen las prácticas. Además, el director técnico se refirió a las declaraciones de su colega de River, Marcelo Gallardo: “Lo que dijo está bien, pero él habla de Primera, donde se podrían hacer los protocolos. Para mí debemos volver todos juntos, al mismo tiempo”, dijo.

En cuanto a las determinaciones tomadas por AFA, el ex entrenador de Racing y San Lorenzo, entre otros equipos, fue crítico. “Se apuraron en terminar los torneos. Si se vuelve en noviembre, se seguía jugando y listo. Y no me gusta que hayan suspendido los descensos, es bajar la vara y va a perjudicar a jugadores y técnicos”, concluyó.