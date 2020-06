Vladimir Putin volverá a presentarse a elecciones como candidato presidente de Rusia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 22.06.2020 - Última actualización - 16:52

16:49

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha insinuado decididamente, en una nueva entrevista, que volverá a postularse para presidente, si una serie de enmiendas constitucionales que le permite hacerlo se aprueba en un referéndum, el 1 de julio.

Según la ley actual de Rusia, se requeriría que Putin renuncie a la presidencia en 2024, cuando finaliza su mandato. Las enmiendas le allanarían el camino para que permanezca en el poder después de que termine su mandato, posiblemente hasta 2036.

Los cambios a la Constitución ya han sido aprobados por los legisladores y por la Corte Suprema de Rusia. En una entrevista, que se transmitió el domingo en la televisión estatal rusa, Putin dijo que no descartaba postularse para otro período, si las enmiendas son aprobadas por los votantes. “Sabes, lo diré con toda franqueza ahora: si esto [el cambio constitucional] no sucede, en dos años, lo sé por mi propia experiencia, en lugar del trabajo normal y constante en varios niveles de poder, todos comenzará a buscar posibles sucesores”, dijo Putin, de 67 años. “Necesitamos continuar con el trabajo, no buscar sucesores”, agregó.

Putin se desempeñó como presidente de Rusia de 2000 a 2008, luego regresó al cargo en 2012. Se desempeñó como primer ministro de 1999 a 2000, y entre sus dos mandatos presidenciales, de 2008 a 2012.