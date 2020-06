Clima: descubren una columna de polvo del Sahara avanzando sobre el Caribe

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) explica que la columna de polvo se produce desde finales de la primavera boreal y hasta principios del otoño. La describe como “una masa de aire polvoriento conocida como la Capa de Aire Sahariana (SAL) sobre el Desierto del Sahara y se mueve hacia el oeste a través del Atlántico norte tropical. El SAL, que se extiende alrededor de 1.500 a 6.000 metros en la atmósfera, puede transportarse varios miles de kilómetros, llegando hasta el Caribe, Florida y la Costa del Golfo de Estados Unidos cuando los vientos son particularmente fuertes”.

El polvo también llega más al sur, hasta el río Amazonas en América del Sur, explica la NOAA, “donde los minerales en el polvo reponen los nutrientes en los suelos de la selva tropical, que se agotan continuamente por las lluvias tropicales”. Este domingo el Departamento de Salud de Puerto Rico dijo en un comunicado que entre ese día y el jueves una “inmensa nube del polvo del Sahara arropará a toda la isla” y pidió a las personas con enfermedades respiratorias que tomaran precauciones:

Comunicado de Prensa del Departamento de Salud de Puerto Rico sobre el evento de polvo de Sahara que estará afectando el área.



