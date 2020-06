https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una decisión atada al contexto de crisis

El Senado santafesino define no tener receso

Fuerte consenso para acordar esta semana otra medida de excepción: no tomarse vacaciones. Se sumará a la decisión de donar la mitad de las dietas a los sistemas de salud de cada departamento y a las sesiones fuera de su recinto o mediante videoconferencia.

Esta semana será clave para la decisión de no tener el habitual receso de invierno en la Cámara de Senadores de Santa Fe, ante la situación de grave crisis que vive el país, en medio de las urgencias que impone la pandemia.

Los jefes de los bloques más numerosos fueron consultados por El Litoral y tanto Armando Traferri (PJ-San Lorenzo) como Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) piensan que es razonable mantener a la Cámara en actividad durante julio, contra lo que ocurre cada año.

Por una parte, se admite que hubo poca labor durante el anterior período de sesiones extraordinarias (en especial porque fueron muy pocos los temas habilitados por el Poder Ejecutivo) pero también que desde que se inició el período ordinario no se ha podido desarrollar lo que se esperaba.

Los senadores sostienen que el trabajo de los Comité de Crisis en cada departamento consumió buena parte de su tiempo y piensan que julio es una buena oportunidad para recuperarlo. Más, si se pueden sostener las sesiones presenciales.

El tema aún no fue definido pero está claro que las opiniones más influyentes dentro de la Cámara ven bien esa medida excepcional. En la última sesión, cuando los senadores por unanimidad aprobaron el proyecto de Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) en favor de la paridad de género en los tres poderes del Estado y las organizaciones profesionales, la vicegobernadora Alejandra Rodenas celebró esa media sanción y subrayó: “esta Cámara no ha dejado de sesionar”, pese al contexto.

En rigor, desde que la crisis económica se profundizó por las medidas sanitarias necesarias para enfrentar la pandemia, el Senado santafesino ha varias medidas en favor de colaborar con la situación.

Sin dudas, la decisión más efectiva ha sido la creación de los Comité de Crisis (la denominación no debe llevar a engaño, porque es un proyecto del bloque Juan Domingo Perón), pero además hubo otras en la misma dirección, como bajar sus dietas en un 50% para donar esos montos al sistema de salud de cada departamento (en total es aproximadamente un millón y medio por mes) y se modificó el reglamento del cuerpo para permitir las sesiones fuera del recinto del Palacio Legislativo o para las sesones remotas o telesesiones, modificaciones que también se utilizaron para no paralizar la tarea legislativa. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

