El descubrimiento del inicio de una supernova en 2016 es el fundamento de un libro sobre el astrónomo aficionado Víctor Buso, oriundo de Rosario. El libro se comenzó a imprimir en la editorial de la UNR.

Hallazgo santafesino que fue noticia mundial La supernova que registró Víctor Buso se hace libro

La vida de Víctor Buso, el astrónomo aficionado que fotografió una supernova el 20 de septiembre de 2016 quedó plasmada en un libro. La obra entró en la imprenta de la editorial de la Universidad Nacional de Rosario este lunes 22, y será presentada en breve en sociedad.

“La Supernova Argentina. El descubrimiento astronómico que asombró al mundo” fue escrito por el periodista Marcelo Yaszczuk y narra la relación vital entre Buso y su pasión: la observación del cielo.

Este cerrajero que vive en Rosario fue el primero en la historia de la humanidad en ver y fotografiar una supernova. Este fenómeno es la explosión de una estrella cuando se extingue. Buso logró observar este momento de una estrella de la galaxia NGC 613 aquella noche del ‘16. A partir de allí, este hombre de 61 años trascendió las fronteras y se hizo famoso dentro de la astronomía mundial.

Su pasión por los astros dio sus frutos, inesperado en este caso por su trascendencia. “Por descubrir no te pagan nada. No es un invento que uno lo patenta y luego negocia con la industria. Yo esto no lo hice por plata. Yo lo hice porque a mí me gusta”, comenta Víctor a El Litoral. “Podés estar toda la vida buscando supernovas justo en el momento en que exploten. Hay astrónomos en el mundo que murieron buscando este fenómeno que yo encontré. Es una lotería. Unos matemáticos sacaron las cuentas y sería como ganar tres bingos juntos”.

Su relación con la ciencia del universo arrancó cuando él era muy joven. A los 13 años comenzó a estudiar astronomía en el planetario municipal. Su vocación estaba clara, aunque él debía seguir los pasos de cerrajero de su padre. “A los 18 años, en aquel tiempo, mi papá era obrero. Ir a estudiar astronomía a Córdoba o La Plata, donde estaban las dos únicas universidades, era como ponerle un yunque a mi papá y mandarlo al fondo del río. Nunca se me pasó por la cabeza estudiar”, afirma.

Posteriormente, se relacionó con el padre Rogelio Pizzi, otro aficionado a la contemplación del firmamento, que tenía un observatorio en el colegio Cristo Rey. Durante muchos años, miró a través del primer telescopio de esa entidad. Luego, construyó en base a sus conocimientos un segundo aparato en la terraza de esa escuela. Todo este interés llevó a crear una entidad. La Asociación Santafesina de Astronomía. Desde esa ONG se creó un observatorio en Funes y luego otro en Arequito.

Tras la muerte del padre Pizzi, Buso hizo rancho aparte y montó su telescopio propio en su propia casa de calle Entre Ríos al 2.900. Un objeto complejo que empezó a construir en 2011 y logró terminar en 2013. Allí fue testigo de ese acontecimiento astrofísico tan llamativo.

Plasmar esa observación en fotos no es un proceso tan sencillo. “Habíamos aprendido la técnica. En el transcurso de mi vida fui comprando varias cámaras que parecen un tarro. Son cámaras que se adaptan a telescopios especiales. Tiene un software específico para astronomía”, explica Víctor. “Se toman fotografías de una galaxia. Se empiezan a comparar esas imágenes con imágenes similares tomadas por otros observatorios en otros años. Uno busca una, como fue la mía, NGC 613. Uno empieza a comparar la foto con una foto que ya fue tomada”.

El astrónomo sigue con su relato: “Me puse a sacar fotos cada 20 segundos. Fui sacando fotos cada 20 segundos y las fui apilando. Vi un píxel y dije: ‘¿Qué carancho es esto?’. Las supernovas normalmente cuando explotan brillan casi como un núcleo de la galaxia. El puntito se veía cada vez más brillante. La máquina seguía sacando fotos y el puntito se veía cada vez más brillante. Hicimos una alerta mundial de que posiblemente sea la explosión de una supernova. Algo que se venía buscando desde que la humanidad tiene noción de lo que es una supernova”.

El experto comenta sobre estos fenómenos dentro del universo y deja conceptos metafísicos: “Son explosiones colosales de estrellas mucho más grandes que el sol. Dentro de las supernovas se están formando a grandes temperaturas y a grandes presiones todos los elementos de la tabla periódica, hierro, calcio, magnesio. En una palabra, de lo que estás formado vos... Somos polvo de estrellas. Somos pedazos de estrellas que se la pasan mirando las estrellas”.

Supernova. “Son explosiones colosales de estrellas mucho más grandes que el sol”, explica el astrónomo aficionado. Foto: Archivo/EFE

De gira

Marcelo Yaszczuk, autor del libro, comenta el descubrimiento de Víctor Buso: “Es un hecho que la historia de la astronomía va a registrar para la posteridad. De este trabajo se va a seguir hablando dentro de 100, 200 años”. La obra tendrá un anexo audiovisual. Apoyado por el Estado provincial, la idea inicial es promocionar la publicación con visitas a las escuelas primarias y secundarias de toda Santa Fe.