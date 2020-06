https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 22.06.2020 - Última actualización - 19:59

19:55

Contacto 450-2575 / 155-080710 Línea directa

Una solución definitiva

MARÍA DE Bº EL POZO

“Al gobierno de la provincia, a Assa, a quien corresponda: los vecinos de El Pozo necesitamos la intervención de nuestras autoridades, para que participen en los problemas que son recurrentes y cada vez más graves en el barrio. Uno de los temas es los líquidos cloacales en varias calles, esquinas, peatonales. Hay problemas estructurales en las respectivas cañerías y si bien vemos a operarios de la empresa de Aguas trabajando en el tema, evidentemente no alcanza para solucionar este severo problema. Es necesario que técnicos, ingenieros, especialistas en la materia analicen e ideen una verdadera solución, aunque se tenga que hacer una inversión determinada; peor es hacer gastos continuos, realizando parches que no le dan término a la situación. Los vecinos no podemos vivir en medio de focos infecciosos por todos lados. Hay sectores en que no se puede ni cruzar la calle sin riesgo de pisar esos líquidos contaminantes... A veces se observan verdaderos ríos de aguas cloacales circulando, pegados al cordón de las veredas... Y es permanente y cada vez peor; cada vez se ve más esto por distintos sectores del barrio. Hubiera sido preferible no tener cloacas, porque al fin todo está en la superficie en lugar de circular por donde corresponde. Inclusive, le pedimos a periodistas del diario que vengan a hacer una recorrida y tomen fotos, para comprobar lo que exponemos. Estamos muy preocupados y angustiados. Esto se trata, inclusive, de un tema sanitario. Gracias por el espacio”.

Colectoras destrozadas

UN LECTOR

“Este mensaje es para pedirle al diario que envíe un fotógrafo y un periodista para hacer un rápido relevamiento del estado deplorable y sumamente peligroso en que están las colectoras de la autovía de la Ruta 1. Realmente, es intransitable, hay baches profundísimos; por ejemplo, como caso extremo el retorno de Callejón Laborié, el retorno que está frente a la estación de servicio Shell, son puntos donde se puede ver el estado agudo del tema que estoy comentando; así que favor, si pueden hacer una nota referente a esto sería muy importante. Yo entiendo que la obra está paralizada, pero pensando en que falta mucho para que se termine, Vialidad provincial debería darle una solución de emergencia a esto, porque se va a matar la gente. Va a haber accidentes graves, porque el estado de las colectoras es preocupante”.

Aguas servidas

MARIO

“Soy vecino de calles Gral. Paz y Córdoba, lugar donde hay aguas servidas permanentemente; es una inmundicia cloacal líquida; por donde pasan vehículos continuamente y peatones chapaleando ese líquido y trasladándolo por todos lados. Es imposible lograr que Assa atienda el teléfono para pedirle que solucione cuanto antes este problema. El gobierno reglamenta, exige y demás que se cumpla lo que se determina por el coronavirus ¿y esto que es peor no lo ve? Muchas gracias a El Litoral”.

Usurpaciones

UN LECTOR

“Estoy enterándome de que otra vez se está agudizando el tema de la usurpación de los terrenos en el norte de la ciudad, que viene ya desde hace varios meses. A mí me asombra que el Estado en sus distintos niveles municipal, provincial y nacional no accione en defensa de los bienes que pertenecen a todos los argentinos. En este sentido, es una gran indolencia que hay en los funcionarios. Entiendo la preocupación e indignación de los vecinos. Los funcionarios deben cumplir con sus obligaciones; ¿quién/es son los responsables de que esté ocurriendo esta usurpación y este robo de cosas que nos pertenecen a todos y que nadie hace nada? Entonces, nos tendremos que juntar los ciudadanos alguna vez y hacer reclamos más contundentes...; si alguien asume un cargo tiene que hacerse responsable y cumplir con sus funciones, cueste lo que cueste...”.

No al relajamiento, sí al cumplimiento

BLAS DUARTE

“No al relajamiento, sí al cumplimiento de las normas de higiene. En muchos lugares, faltan trapos de piso con desinfectante o lavandina en los ingresos de organismos públicos, supermercados, comedores, bares, etc. En muchos baños hay alcohol, pero se necesita agua y jabón para poder lavarse las manos. No relajarse, y lavar las bolsas que uno utiliza para los mandados con agua y jabón blanco y también la ropa cuando venimos de la calle. La utilización del barbijo, que ha decaído muchísimo; uno lo ve en los automovilistas, que manejan sin barbijo, y en la calle, de madres con chicos sin tapabocas. No al relajamiento, sí a las obligaciones. A Assal (antes Bromatología) de Santa Fe le digo que he ido a comercios que tienen latas, botellas con polvillo de varios días. Hace falta más higiene y controles; y en los lugares donde venden pan, facturas, etc., que tengan un nylon para resguardar esa mercadería de lo que se mueve en el ambiente”.

EPE ¿cobro al voleo?

ANA COSTA

“Con respeto, me dirijo a las autoridades reclamando que los bimestres de verano, o sea con uso de aires y ventiladores, he pagado por enero y febrero $ 1.616; por marzo y abril $ 2.470, cuando todavía el calor estaba; en mayo y en junio, cuando ya, gracias a Dios, el calor se fue, llegó una factura de $ 756, siempre el total de las dos cuotas; y ahora cuando el calor se quedó lejos me llegó una boleta para pagar, de julio y agosto, de $ 2.984, casi me desmayo... Ruego que presten atención a esto y me den una explicación. Soy una persona muy mayor, todas las luces de mi casa son led, hace meses que no se usa ventilador ni aire, por supuesto, sí he prendido el calefactor, y quisiera que los señores de la EPE me aconsejen a quién tengo que dirigir este reclamo y si debo hacerlo por escrito. Yo vivo en la zona de Av. Galicia donde hay una oficina, o si debería dirigirme a la oficina central de Bv. Pellegrini, porque los teléfonos no los atienden ni por casualidad, sino una máquina. Le agradezco al diario que me publique este mensaje. Necesito una explicación más o menos coherente de la EPE”.