Línea directa

Mayor presencia

ALICIA DURIGON

“Señor Jatón: su presencia en los barrios de esta ciudad es nula. La basura desparramada en el Parque Federal, en plazas y en las calles inunda a las mismas. Los barrios con las luces quemadas hacen más viables los robos. El abandono del Cementerio es de décadas aunque, alguien alguna vez tiene que hacer una inversión. Y por último los pozos de las calles, cada vez aparecen más en las avenidas y en los barrios. Las obligaciones de los servicios de la Municipalidad no se cumplen y nosotros pagamos las tazas... ¿para qué? ¿Para abonar los sueldos del exceso de empleados que tiene el Palacio Municipal y que no hacen nada?”.

En respuesta a María del Carmen

MARGARITA PONCE ARAGÓN

“Soy pionera fundadora de la Sociedad Protectora de Animales y fundadora de Addera. Es para dirigirme a la señora María del Carmen, que publicó un mensaje en este espacio. He leído con mucha tristeza la poca sensibilidad que tiene hacia los animalitos abandonados en la vía pública por parte de personas irresponsables. La señora hace referencia a los griegos, franceses y otros, que daban primacía a la apariencia más que a la parte humana. ¿Acaso eran cristianos? Si usted es católica recuerde que cuando la Virgen necesitó dar a luz a Jesús, nadie le brindó un albergue. ¿Quiénes fueron los únicos que le dieron protección en el pesebre?: los animales. Ojalá en muchas oportunidades, nos comportáramos como ellos. El mundo también les pertenece. En ellos también está el soplo divino. Aprendamos a convivir con ellos. Dios nos está haciendo un llamado de atención con esta pandemia y nos llama a ser misericordiosos, no solo con los seres humanos, sino con cualquier ser vivo que pueda estar sufriendo. Muchas gracias a El Litoral por su atención”.

Inseguridad en La Guardia

UN SANTAFESINO

“Les pregunto al jefe de Policía de la provincia, al ministro de Seguridad y al señor gobernador si el poder de un Estado provincial no alcanza para ordenar la ola de delitos y de muertes en el distrito La Guardia. Nosotros, los ciudadanos, vemos azorados cómo un grupo de delincuentes armados se apoderó de un barrio, y el Estado provincial, con la fuerza que tiene, no es capaz o no le interesa ordenar el cuadro de situación, para que la gente de ese lugar pueda vivir tranquilamente. ¿Qué pasa con La Guardia? ¿Se convirtió en un reducto del delito y de los narcos? ¿Qué otra cosa podemos pensar? Nosotros creeríamos que les están dando un guiño para que puedan instalarse en ese lugar. De otra manera es incomprensible. Desde hace varios meses, La Guardia es un nido de violencia, de gente armada y de una absoluta falta de la ley. Le pedimos al gobierno provincial que revea esto y que cambie el cuadro de situación”.

Feria de los emprendedores

BLAS DUARTE

“Tengo mucha alegría por la vuelta de la feria de los emprendedores, pero quiero hacer una sugerencia: creo que se necesita algún emprendedor que se dedique a la herrería. Hay mucha gente que necesita adquirir cestos de altura para la basura, y siempre es un lindo regalo una pequeña parrilla con los elementos, palita, etc., para hacer asado. También pido que se meritúe la posibilidad que en el invierno se instalen en la vieja Estación del Ferrocarril Mitre. Allí hay un tinglado muy importante y sería cuestión de arreglarlo y pintar un poco el sector y cobrar al menos $ 10 para el acceso al baño y tenerlos limpios. Volver a darle vida, siendo un lugar más accesible y amplio, ahora que se viene el invierno”.

Llegan cartas

Cuchas para perros

FACUNDO RODRIGO LUJÁN

Hace algunos días, por este mismo medio, una vecina de la Ciudad solicitó a la Municipalidad de Santa Fe y, en cierta forma, a la comunidad santafesina en general el retiro de las cuchas comunitarias. Para ella, y para quienes compartan su postura, digo: Santa Fe ha sido declarada el 6 de noviembre de 2019, por el Concejo Municipal, como “Ciudad Proteccionista del Derecho Animal”, la cual, en pocas palabras, reconoció la labor de miles de vecinos de nuestra ciudad que hace muchos años colaboran en silencio para ayudar y asistir a la enorme cantidad de “perros” y “gatos” (denominados por la doctrina jurídica animalista como: “animales no humanos”) que se encuentran en situación de abandono. Decir también que resulta aberrante creer que se “crían jaurías en las calles” cuando en realidad ellos (los perros) están allí por absoluta responsabilidad, o irresponsabilidad, del ser humano que los abandona, maltrata y los condena al sufrimiento.

La labor de los proteccionistas es, justamente, generar la conciencia suficiente para: castrar, adoptar y cuidar a quienes, injustamente, no pueden asistirse por sus propios medios. También agregar que los perros comunitarios no representan ningún peligro, son sociales, están al día con sus vacunas y las cuchas, que tanto le molestan, son higienizadas periódicamente.

No tengo dudas que los griegos -creadores de los valores que delinean las conductas humanas- y los franceses -fundadores de los principios de igualdad y libertad- hubiesen permitido no sólo cuidar a esos seres indefensos, que su misma religión protege, sino también hubiesen colaborado en el cuidado de las casitas comunitarias en aras de fomentar empatía, compromiso, paz, tranquilidad y amor hacia ellos, y en pos de una mejor vida en sociedad de todos nosotros.