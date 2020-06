https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 22.06.2020

Cambio de hábitos México: dar a luz en casa o arriesgarse a contraer coronavirus en el hospital

Después de casi 15 horas de trabajo de parto, Karla López Rangel recibió una severa advertencia de su partera: si no da a luz al bebé ahora, tendremos que llevarla rápidamente al hospital. Aunque estaba agotada y maltratada por las contracciones, López sabía que el hospital era el último lugar donde quería estar.

Era la mañana del 25 de mayo, y los casos de coronavirus estaban surgiendo en la Ciudad de México. Docenas de las instalaciones de salud de la capital estaban saturadas de pacientes. Más de 30 trabajadores de la salud en la ciudad habían muerto después de contraer el virus.

En las semanas previas al nacimiento, López y su esposo, Miguel Flores Torres, se habían preocupado cada vez más. Iztapalapa, el barrio obrero de la Ciudad de México donde vivían, fue el epicentro de la pandemia en México. A principios de mayo, Iztapalapa tenía los casos de COVID-19 más confirmados en el país. Los crematorios del vecindario comenzaron a funcionar en turnos de 24 horas mientras los cuerpos se apilaban.

Cuando el encierro golpeó la economía, Flores perdió temporalmente su trabajo. Los únicos hospitales que la pareja podía pagar comenzaron a aceptar pacientes con COVID-19, y a López le preocupaba infectarse durante el parto. Entonces, cuando se acercaba la fecha, la pareja se apresuró a encontrar un plan de parto alternativo que evitara los hospitales. Pensé que era demasiado arriesgado", dijo López. "Estaba aterrorizado de no saber qué podría pasar si ingresaba al hospital".

La pareja, ambos de 24 años, se mudó a un pequeño departamento en un barrio de la Ciudad de México con menos casos. Contrataron parteras que se especializaron en entregas a domicilio y compraron una piscina inflable de parto de WalMart. Eso es inusual en México, donde los datos del gobierno indican que más del 90% de los nacimientos ocurren en hospitales.

La pareja se había conocido años antes en línea, cuando descubrieron que habían compartido intereses en el anime japonés y las bandas de heavy metal. Sin embargo, la noche del nacimiento, López quería un ambiente más tranquilo, y trabajó primero en silencio y luego al sonido de un río que fluye de un video de meditación de YouTube.

López no estaba preparada para lo doloroso que podría ser un parto natural. Durante el nacimiento de su primer hijo, Angel, el personal del hospital le dio tantos medicamentos que apenas podía sentir su cuerpo. Esta vez fue diferente. Después de recibir la advertencia de su partera, López acomodó su dolorido cuerpo en el agua tibia de la bañera y se preparó para empujar. "Tenía que usar toda la fuerza que me quedaba", dijo. A las 5:36 am, dio a luz a su hijo sano Sabino Yoehí, con un peso de 3.4 kilogramos (7.5 lb).

Dado que la cantidad de casos sigue aumentando a diario en México, López y Flores están teniendo cuidado de evitar la exposición. Pero dicen que están ansiosos por visitar los parques y el zoológico cuando se levante la cuarentena. "Queremos disfrutar de la libertad que tienen los niños, especialmente cuando aún son jóvenes", dijo López.