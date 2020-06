https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 22.06.2020 - Última actualización - 23:45

23:42

El extitular de la UOCRA de La Plata, quien está acusado de lavado de dinero y extorsión (con prisión domiciliaria por sus problemas de salud), cargó contra el expresidente de la Nación.

Polémica Según "Pata" Medina, "a Macri hay que matarlo, colgarlo en la Plaza de Mayo" El extitular de la UOCRA de La Plata, quien está acusado de lavado de dinero y extorsión (con prisión domiciliaria por sus problemas de salud), cargó contra el expresidente de la Nación. El extitular de la UOCRA de La Plata, quien está acusado de lavado de dinero y extorsión (con prisión domiciliaria por sus problemas de salud), cargó contra el expresidente de la Nación.

Juan Pablo “Pata” Medina dijo este lunes que Mauricio Macri le armó las causas judiciales que hay en su contra y pidió que el expresidente sea colgado en la Plaza de Mayo. “Macri fue un hijo de puta, un vende patria, ese tipo tiene que estar colgado en la Plaza de Mayo, no jodamos”, afirmó el extitular de la UOCRA de La Plata, quien está acusado de lavado de dinero y extorsión (con prisión domiciliaria por sus problemas de salud).

En una entrevista con "Baby" Etchecopar, por Radio Rivadia de Buenos Aires, Medina no ahorró en conceptos ni definiciones sobre Macri.

"¿Hay que matarlo a Macri?", le preguntó Etchecopar.

"¿Por qué no? Si hay tanta gente que muere en el país…", respondió Medina.

"¿Usted lo mataría?", insistió el periodista.

"Yo no tengo el coraje de matarlo, pero de una vez por todas hay que hacer justicia. A ese presidente lo eligió el pueblo y nunca le dio respuesta al pueblo. A mí no me gusta la injusticia. En Argentina hace cuatro años que hay pandemia de muerte y falta de trabajo por culpa del gobierno de Macri", agregó el "Pata".

Víctima

“Soy una víctima de los jueces y los políticos corruptos. Soy uno de los mejores dirigentes del país. Los trabajadores me aman en La Plata. Preguntale qué es lo que piensan de Medina”, le pidió a Etchecopar. “Pero el resto de los restos argentinos no lo quieren”, respondió el periodista mientras lo entrevistaba en Radio Rivadavia. A lo que Medina le replicó: “No me interesa que los fachos y los antiperonistas no me quieran”.