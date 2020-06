Ola de contagios en el tenis

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mientras la ATP y la WTA planeaban una vuelta “segura”, el mundo del tenis se desestabilizó a partir del caso positivo de Grigor Dimitrov (19 del ranking mundial), al que se sumaron este lunes el croata Berna Coric (su rival del último sábado), y los entrenadores del búlgaro y del propio Novak Djokovic, promotor del torneo de tenis de exhibición que se jugó con público.

Coric, de 23 años y número 33 del mundo, reveló este lunes a través de su cuenta de Twitter que obtuvo “un resultado positivo para el coronavirus”, aunque aclaró que se siente “bien y sin síntomas”.

“Quiero decirle a todos los que se pusieron en contacto conmigo en los últimos días que se hagan la prueba. Realmente lamento los problemas que pueda haber causado. Mantente seguro y saludable”, agregó Coric, que el sábado venció a Dimitrov en Zadar (Croacia), segunda escala del denominado “Adriá Tour”, un torneo de exhibición compuesto por cuatro fechas entre junio y julio en diferentes países en torno al Mar Adriático y con público en las tribunas.

El certamen había empezado el fin de semana anterior en Belgrado, Serbia, donde con Djokovic como anfitrión, salieron a la luz imágenes con Dimitrov, el alemán Alexander Zverev y el austríaco Dominic Thiem en un boliche bailando sin distancia social alguna.

A partir del positivo de Dimitrov anunciado el domingo, los organizadores del torneo sometieron a 22 personas a un hisopado: 19 fueron negativos. Además de Coric, los otros positivos de coronavirus fueron el entrenador de Djokovic, el italiano Marco Panichi, y el coach de Dimitrov, Kristijan Groh.

“Los tres permanecerán en confinamiento solitario en Zadar y seguirán las instrucciones de las autoridades. Harán una nueva prueba en cinco días: si es negativa, se irán a casa, de lo contrario se tomarán otras decisiones”, explicaron los organizadores.

A los otros jugadores probados y negativos se les permitió regresar a casa, pero se les dijo que se pusieran en confinamiento solitario.

Djokovic

Diferente fue el caso del número 1 del ránking mundial, porque “Nole”, se subió a un avión y retornó a Belgrado en lugar de someterse a pruebas en la ciudad de Zadar, ya que las autoridades croatas no obligan a los asintomáticos a realizar pruebas. Pero Djokovic sí se realizó el hisopado junto con su familia y el resto de su personal una vez aterrizado en la capital de Serbia.

El positivo de Dimitrov llevó a la cancelación de la final de la etapa en Zadar entre Djokovic y el ruso Andrey Rublev, horas antes de su disputa este domingo.

Por lo pronto, Rublev, número 14 del escalafón ATP, anunció en Twitter que se colocó “en cuarentena” durante las próximas dos semanas, tal como indican los protocolos para aquellos que tuvieron contacto estrecho con un positivo de coronavirus. “Lo que sucede en el mundo es nuestra responsabilidad y esto es un problema global que nos afecta a todos. Todos debemos ayudar a reducir la propagación del virus. Por esta razón, decidí aislarme durante los siguientes 14 días”, escribió Rublev, que dio negativo al primer testeo y por eso pudo retornar a su lugar de residencia.

Golf en Estados Unidos

El norteamericano Webb Simpson se adjudicó el Abierto de golf RBC Heritage de Hilton Head, estado de Carolina del Sur, en certamen correspondiente al circuito estadounidense del PGA Tour, que otorgó 7,1 millones de dólares en premios. Simpson, de 34 años y ubicado en la novena posición del ranking mundial, empleó 64 golpes para la cuarta y última vuelta, con lo que acumuló un total de 262 (22 bajo el par de la cancha). El estadounidense aventajó por un impacto al escolta, el mexicano Abraham Ancer, quien concretó una ronda de 65 golpes y reunió un marcador de 263 (-21). La tercera ubicación quedó compartida para el estadounidense Daniel Berger y el británico Tyrrell Hatton, ambos con 264 golpes (-20), mientras que el chileno Joaquín Niemann y el español Sergio García compartieron el quinto puesto, con 265 (-19). El chaqueño Emiliano Grillo, de 27 años y situado en la colocación 135 del escalafón, materializó 141 impactos para las dos primeras vueltas y no superó el corte clasificatorio el pasado viernes.

Por su parte, el argentino Fabián Gómez concluyó lejos, en la 66ta. posición, su actuación en el torneo The King and The Bear Classic de golf, en el estado de la Florida, por el circuito norteamericano del Korn Ferry Tour. En la localidad de Saint Augustine, el jugador chaqueño, de 41 años, empleó 72 golpes para la ronda final, por lo que terminó con un acumulado de 278 (diez bajo el par de la cancha). Los tucumanos Nelson Ledesma y Augusto Núñez más el bonaerense Julián Etulain no lograron superar el corte clasificatorio y resultaron eliminados el viernes pasado. El campeón del certamen, que otorgó 600 mil dólares en premios, resultó el estadounidense Chris Kirk, con 262 golpes (-26), escoltado por su compatriota Justin Lower, con 263 (-25).