La actriz, directora y docente Cristina Banegas brindó su opinión y aseguró que existe mucha necesidad de encuentro. Que la idea de la virtualidad en el teatro no la hace feliz pero hoy es la única posibilidad. Y expresó su confianza en que una vez superado el problema sanitario, habrá un reencuentro extraordinario.

LA PANDEMIA Y SUS MARCAS EN LAS ARTES ESCÉNICAS "El teatro es más fuerte que nosotros"

A sus facetas vinculadas con el teatro, Banegas suma otra: es cantora de tangos.

A fuerza de talento y continuidad, Cristina Banegas es palabra autorizada para hablar sobre las artes escénicas. Desde la lente de su amplia experiencia en las tablas, que atraviesa toda la historia del teatro desde Sófocles, hasta Chéjov la actriz, directora, docente y cantora de tangos expresó su confianza en que la coyuntura que atraviesa el sector por la pandemia de coronavirus será superada y abrirá paso a un reencuentro extraordinario en escenarios y plateas. “El teatro existe desde hace 2600 años en Occidente, de Grecia para acá. Han pasado muchas cosas y sigue vivo. Aguanta mucho más que nosotros, los que partimos”, resaltó en una entrevista. “Esta situación tal vez es inédita en la historia de la Humanidad, pero creo que el día que el teatro pueda volver a ser presencial, que es lo que es, pura presencia, puro encuentro, va a volver a ocurrir como siempre que existió la necesidad de hacer teatro y de ir ver teatro. No se cuanto va a tardar eso, seguramente va a haber miedos y protocolos. Pero No me parece que esto ponga en peligro al teatro, que es más fuerte que nosotros”, enfatizó.

—¿Es este uno de esos momentos que se estudiarán en la Historia cómo “Antes de la Pandemia” o “Después de la Pandemia”?

—No adivino el futuro. No sé que va a pasar. Además, hay tratamientos muy diferentes en todo el mundo. Leí que el Times habló de la Argentina como uno de los 11 países que mejor han llevado adelante la política sanitaria en relación al coronavirus, entonces creo que dentro del mapa planetario estamos pasando una situación muy difícil, pero estamos en un lugar mucho menos riesgoso que Brasil, Estados Unidos o Perú. Pero no se cuales serán las consecuencias psicológicas, que variaciones culturales aparecerán. Está muy bien todo lo que está ocurriendo de ver teatro por streaming, comunicarnos por Zoom, usar toda la tecnología para mantenernos comunicados desde nuestros respectivos aislamientos. Pero no creo que esto se constituya en la única forma de relación que vamos a tener de aquí en adelante. Me parece que todos tenemos mucha necesidad de encontrarnos. Los argentinos somos personas muy expresivas, nos abrazamos, nos besamos, nos tocamos. Esto es algo cultural muy fuerte en nuestro país. De modo que en algún momento va a poder volver. Supongo que los que perdieron familiares por el coronavirus tendrán circunstancias personales diferentes en el sentido de lo que significa el dolor y el duelo, todo eso es muy doloroso, pero es inexorable en una pandemia.

Lo virtual, un paliativo

—Se planteó cierta discusión respecto a si lo que se realiza en todos estos espacios que ofrece la virtualidad es teatro o se trata de otra cosa, al estar inhibida la posibilidad de lo presencial y del convivio.

—El convivio, lo presencial, lo inexorable del hecho teatral que es la presencia por lo menos de un actor y un espectador. En relación a la virtualiad en el teatro, hay un fenómeno de encapsulamiento, también depende mucho de cómo haya sido grabado, con que calidad estética y técnica. Eso incide, como podemos espectar eso que no es el teatro, pero es un documento, un testimonio de trabajos teatrales. Es teatro grabado, encapsulado, aparateado, pero es lo que hay. Nada es comparable a lo que ocurre en esa relación inefable entre actor y espectador. Pero seguramente para estos tiempos es una buena compañía. No me hace feliz como idea, es lo que hay. El teatro está pensado desde otro lugar, por eso verlo en la televisión o la computadora es rarísimo. Pero a veces, para obras que uno no pudo ver y son excelentes, puede ser una opción interesante, con todas las limitaciones que implica que esté dentro de un aparato y no con uno presente, respirando ese mismo aire.

Reencuentro

—En estos últimos meses, hubo un aumento en el consumo de bienes culturales a través de las diferentes plataformas que ofrece la virtualidad. ¿Esto podría leerse como un dato alentador para la post pandemia?

—Yo me imagino que si en la post pandemia un concierto de música, en lugar de verlo por los medios virtuales se puede ver en vivo, me gustará mucho más ir a verlo en vivo. Por supuesto que esta movida cultural, esta necesidad de seguir produciendo a través de los medios con los cuales podemos operar en este momento, me parece extraordinario. Los argentinos tenemos un patrimonio cultural importante, tenemos una relación con la cultura con el arte y la cultura que es importante, por eso hay tanto teatro en nuestro país y tanto cine, aunque en los últimos cuatro años el país fue devastado. Pero creo que cuando las industrias culturales puedan recuperarse y tengan los proyectos y presupuestos que nos merecemos todos, va a ser un reencuentro extraordinario en escenarios y plateas. Tal vez es mi deseo.

—Esta abstinencia que estamos padeciendo se va a convertir en un interés mucho más marcado.

—Ojalá que esta subida en el consumo de actividades culturales realmente continúe a través de todos los medios que existen.