Desde el 4 de julio Gobierno británico anuncia la apertura de pubs, restaurantes, cines y museos

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunciará este martes la reapertura de todos los pubs, restaurantes, cines y museos desde el 4 de julio con el objetivo de reactivar la actividad económica tras experimentar una caída constante en los nuevos casos de coronavirus durante mayo y junio.

Pero es probable que la nueva normalidad venga acompañada de pautas de seguridad para evitar un rebrote del virus y se espera que se incluyan sistemas unidireccionales de circulación interior, colas espaciadas, mayor ventilación y tickets reservados previamente.

La semana pasada las tiendas, comercios no esenciales y las concesionarias de autos reabrieron bajo pautas de distanciamiento, mientras que los británicos volvieron a reencontrarse con amigos, parejas y familiares dentro de los hogares.

Johnson anunciará también la revisión de la norma de distanciamiento social de dos metros, en medio de las expectativas generalizadas de que se reducirá a un metro, algo clave para reabrir el sector turístico, el más castigado por la pandemia.

En un intento por salvar la temporada de verano, el gobierno está trabajando además en un acuerdo con Francia, España, Grecia, Italia y Turquía, países con niveles más bajos de infecciones por coronavirus que el Reino Unido, para permitir que los británicos no tengan necesidad de aislarse al regreso, según informó el diario The Times.

Sin embargo, a medida que el Reino Unido se acerca a la última fase de la cuarentena, expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtieron que el país debe hacerlo con cuidado.

Margaret Harris dijo que el Reino Unido había hecho bien en reducir la cantidad de infecciones por coronavirus, pero consideró que la gente debe entender que este es el año de vivir de manera diferente.



"No, lo OK, se acabó". No acabas de salir de la escuela", dijo en una entrevista en el programa Today de BBC Radio 4.

Para la experta, es una muy buena noticia la caída en los casos de coronavirus, pero aseguró que es el momento de celebrarlo siendo cuidadosos. El Reino Unido fue el país más afectado de Europa por la pandemia.

Hasta este lunes, el Departamento de Salud y Asistencia Social, dependiente del gobierno, informó que el total de fallecimientos de personas con prueba positiva de coronavirus es de 42.647.

La independiente Oficina Nacional de Estadísticas (ONS), que en sus datos incluye también las muertes cuya causa se sospecha que fue el coronavirus, informó hoy de más de 54.000 decesos.

