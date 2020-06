https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se marchará a México El arquero Campaña dejaría Independiente

El arquero de Independiente, el uruguayo Martín Campaña, se acerca de a poco al fútbol mexicano tras llegar a un acuerdo en cuanto a su contrato con Pumas de la UNAM, aunque aún el pase no está concretado, señaló hoy la prensa de México.



El arquero de 31 años, ex Racing, Cerro y Defensor Sporting, los tres de Uruguay, está a solo un paso de llegar a Pumas cedido por un año, con una opción de compra que aún no se determinó si será obligatoria.



Según el club mexicano solo falta un documento oficial para cerrar el pase, del que asegura que se hará oficial esta misma semana.



Los directivos de Independiente procuran que la oferta de Pumas sea más alta (alrededor de 300.000 dólares) para ceder a Campaña y una obligación de comprarlo en forma definitiva al finalizar el préstamo, señaló BolaVip.



En Pumas juegan los argentinos Nicolas Freire (ex Argentinos Juniors), Juan Dineno (ex Racing y Temperley) y Favio Álvarez (ex Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán).

