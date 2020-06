https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 23.06.2020

12:02

La Mesa Agropecuaria de Santa Fe, que integran las cuatro entidades, se lo plantearon a legisladores nacionales. “Lo primordial es procurar la continuidad de la empresa en crisis en el marco del proceso concursal”, coincidieron las partes.

Actualidad Vicentín: "no serán toleradas" intervenciones inconstitucionales, advirtió el campo santafesino

Las cuatro entidades que representan a productores de la provincia – CARSFE, CONINAGRO SANTA FE, FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA y SRA Distrito 6- se reunieron ayer lunes 22 de Junio con legisladores nacionales para analizar la medida de intervención emitida por el Gobierno Nacional con la intención de expropiar una empresa privada, en este caso VICENTÍN S.A.I.C., como así también las acciones del Gobierno Provincial al respecto.

Todos los presentes manifestaron su preocupación por las acciones que está llevando el Poder Ejecutivo Nacional, que alteran el orden constitucional y vulneran la división de poderes, el Estado de Derecho y la seguridad jurídica.

Asimismo, los presentes rechazaron cualquier acción de un gobierno que no respete la independencia de los jueces y no acate sus resoluciones, por lo cual las intervenciones iniciadas tanto por el gobierno nacional como el provincial que vulneren derechos y garantías constitucionales no serán toleradas.

Los diputados y las entidades coincidieron en que lo primordial es procurar la continuidad de la empresa en crisis en el marco del proceso concursal, y toda propuesta de solución que se esboce deberá presentarse en dicho ámbito.

Todos los presentes rechazan la expropiación de la empresa como alternativa, y los legisladores presentes manifestaron que no se prestarán a maniobras legislativas que conduzcan a la sanción de semejante ley.

Las entidades convocantes lamentan la ausencia de legisladores del Frente de Todos en la reunión, los ciudadanos en general y las instituciones intermedias en particular merecen otro trato por parte de sus representantes.

Participaron los siguientes Diputados Nacionales: Federico ANGELINI, Luciano LASPINA, José NUÑEZ y Gisela SCAGLIA por el bloque PRO; Luis CONTIGIANI por el bloque FPCyS; Enrique ESTÉVEZ por el bloque Socialista; Laura CASTETS y Lucila LEHMANN por el bloque Coalición Cívica; Albor CANTARD, Gonzalo DEL CERRO, Ximena GARCÍA y Juan MARTÍN por el bloque UCR. Ausentes con aviso: Diputado Germán MARTÍNEZ (Frente de Todos) y Senador Carlos REUTEMANN (PRO).

De las entidades participaron por CONINAGRO SANTA FE: Laura LLOPI (presidente), Lucas MAGNANO (vicepresidente), Marcelo BRAIDOT (protesorero), Julio STECHINA (consejero) y Mauricio SÁNCHEZ (asesor legal); por FAA Marcelo BANCHI (vicepresidente); por SRA Distrito 6: Luis GIRAUDO (director), y Ricardo FIRPO (director) Guillermo CULLEN (delegado); por CARSFE Carlos CASTAGNANI (presidente), Pedro ROSTAGNO y Rafael ALEMÁN (vicepresidentes), Ignacio MÁNTARAS (secretario), Sara GARDIOL (tesorera), Tomás LAYUS (prosecretario) y Fernando BONARDI (protesorero).