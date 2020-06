https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 23.06.2020 - Última actualización - 12:45

12:44

El “Muñeco” lo tiene en el radar y es de su agrado. Si se llegara a dar la baja de Gonzalo Montiel, el “Millo” volvería a la carga por una de las promesas sabaleras.

Alex Vigo, el “4” sabalero que quiere Gallardo "River me buscó en enero: me quedé a pelear el descenso" El “Muñeco” lo tiene en el radar y es de su agrado. Si se llegara a dar la baja de Gonzalo Montiel, el “Millo” volvería a la carga por una de las promesas sabaleras. El “Muñeco” lo tiene en el radar y es de su agrado. Si se llegara a dar la baja de Gonzalo Montiel, el “Millo” volvería a la carga por una de las promesas sabaleras.

El historial previ marca que cuando arrancaba el año, allá por el mes de enero, el juvenil lateral derecho de Colón —Alex Vigo— dejó pasar, en concordancia con su representante y los dirigentes, una chance única de ponerse la camiseta de River Plate, el equipo de moda en los últimos años en el fútbol de Argentina.

Hace tiempo que Marcelo Gallardo lo viene siguiendo, como tantos otros jugadores de los clubes del interior. Esas famosas “apuestas” que surgen del famoso ojo clínico del “Muñeco” y luego llegan a cumplir todos sus objetivos.

En ese momento, cuando arrancaba el 2020, Colón estaba “con la soga al cuello” con el tema del promedio para el descenso. “Lo que hizo Vignatti, en ese momento, es que lo necesitaba para pelear la parte deportiva y que podían volver a hablar más adelante”, explican desde Colón. Incluso, algo similar hizo cuando recibió el primer sondeo de Europa por el “Flaco” Germán Conti. El zaguero se quedó, zafó del descenso y luego Vignatti lo transfirió.

Nadie puede negar que ahora, en plena pandemia, todo cambió en el Mundo Colón y en el fútbol argentino todo. Las cifras, las condiciones, los montos, las cláusulas obscenas en cuanto a la cantidad de “ceros”.

Pero, ante una posible salida de Gonzalo Montiel, los dirigentes del “Millo” ya saben que Gallardo lo tiene “mapeado” al “4” de Colón. Es por eso que el juvenil sabalero aceptó el mano a mano con TNT Sports, una de las principales señales televisivas del país.

“En enero, Colón estaba pelando el descenso y tomamos la decisión de ayudar al club a que se mantenga en Primera y por eso me quedé. Es importante que un técnico como Gallardo se haya interesado en mí. En enero sí me vinieron a buscar, pero ahora no me comentaron nada”, empezó contando Alex Vigo.

Como no podía ser de otra manera, luego de esa primera frase, habló del “alivio” que generó en el Mundo Colón el hecho de quitar los descensos de parte de la AFA en medio de la pandemia: “Obviamente que quitando los descensos algunos equipos se favorecieron, pero personalmente no comparto esa decisión porque el torneo se hace menos competitivo. Es cierto que van a seguir los promedios y los equipos que no sumen tendrán problemas a futuro. Pero igualmente no comparto la decisión”.

Luego, el “4” de las inferiores de Colón comentó: “Siempre miro la liga española y alemana, son las que más que me gustan. Pero la verdad que prefiero quedarme un tiempo más en Colón y después si me tengo que ir lo veré con el tiempo. Pero el torneo que más me llama la atención para ir a jugar es España”.

Finalmente hizo referencia a una especie de “polémica”, con la discusión de AMBA contra el interior del país a la hora de volver a entrenar, algo que acá se podría pero en Buenos Aires no. “La verdad que a mí no me molesta, obviamente que el deseo es que volvamos todos juntos, porque todos queremos jugar. Y prefiero que no se diga que nosotros tendríamos ventaja deportiva”.

Estigarribia y Esparza, “casi” afuera

Como se sabe, el 30 de junio vence un lote importante de contratos en Colón y tanto los dirigentes como el entrenador Eduardo Domínguez fueron analizando cada uno de los casos.

En un primer momento, el “Barba” deslizó que le gustaría que algunos sigan: Celis, Fritzler, Esparza y Estigarribia. Como ya se informó, el presidente sabalero empezó el mano a mano con los jugadores: hay recortes para todos los gustos.

En el caso del “Pelado” Fritzler, pidió un tiempo para responder porque ya tiene en sus manos la propuesta para la renovación. En cuanto al cafetero Celis, la primera charla fue positiva aunque deberán seguir dialogando para llegar a un acuerdo.

Pero en el caso de Marcelo Estigarribia y Gabriel Esparza, los dos seguirían sus carreras en el fútbol de Paraguay, donde ya jugaron obviamente. Por lo tanto, ambos ya están casi “afuera” del Mundo Colón, por más que todavía falta una semana para el final del vínculo contractual.