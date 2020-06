https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 23.06.2020 - Última actualización - 13:52

13:50

La mujer de 28 años quedó en prisión preventiva tras ser acusada por graves delitos cometidos contra la integridad física de un pequeño de 11 años. También amenazó a su propia madre con un arma de fuego, cuando advirtió que estaban llamando al 911.

Una madre tras las rejas Amordazó y maniató a su hijo y casi lo mata con un machete La mujer de 28 años quedó en prisión preventiva tras ser acusada por graves delitos cometidos contra la integridad física de un pequeño de 11 años. También amenazó a su propia madre con un arma de fuego, cuando advirtió que estaban llamando al 911. La mujer de 28 años quedó en prisión preventiva tras ser acusada por graves delitos cometidos contra la integridad física de un pequeño de 11 años. También amenazó a su propia madre con un arma de fuego, cuando advirtió que estaban llamando al 911.

La jueza Sandra Valenti dispuso prisión preventiva para una mujer acusada de maniatar e intentar dar muerte a su propio hijo con un machete. Noelia Estefanía Díaz, de 28 años, fue imputada el domingo por la “tentativa de homicidio calificado por el vinculo” del niño de 11 años y por “amenazas coactivas calificadas por el uso de ama de fuego” contra su madre. Ambos hechos tuvieron lugar la noche del 9 de junio en el barrio Santa Rosa de Lima. “Yo creo que debe permanecer detenida por protección de los niños y por protección mía. Realmente me costó mucho tomar esta decisión” alcanzó a declarar la denunciante ante la jueza antes de romper en llanto.



La fiscal de Homicidios Cristina Ferraro no descartó realizar una ampliación imputativa una vez que se haya podido escuchar a los hijos de la imputada a través de la cámara Gesell. Por el momento, se entrevistó a múltiples miembros de la familia, incluido el padre del niño herido. La Secretaría de Niñez intervino, e institucionalizó al menor y a su dos hermanos más chicos.



La teoría del caso se basa en el relato de la abuela, que fue la primera en asistir al pequeño cuando huyó de la casa donde vivía con su madre, en Alfonso Durán al 4700. El niño relató que fue allí que su madre le ató las manos con cinta de embalar, mismo material que utilizó para taparle la boca y amarrarle el cuello. Mostrándole un machete, la imputada lo amenazó: “Te vas a ir con tu abuelo Alfredo”, quien falleció un tiempo atrás.

El niño de 11 años logró zafarse de la improvisada mordaza y comenzó a gritar en busca de ayuda. Forcejeó con su mamá -que aún tenía el machete- resultando herido y salió corriendo, aún con sus manos amarradas por delante de su cuerpo, hasta llegar a la casa de la abuela, donde comenzó a gritar y golpear la puerta desesperadamente.



Pero la violencia no concluyó. Una vez que el chico se encontraba en brazos de su abuela,la madre lo siguió, ahora con un arma de fuego. Comenzó a golpear la puerta y a exigir que el entregaran al nene, amenazando con el revólver a su propia madre mientras gritaba y le decía al niño que no dijera nada. Cuando la imputada se percató de que desde dentro del domicilio intentaban dar aviso al 911, apuntó a su madre “para que llamás a la policía, te voy a dar un tiro en la cabeza”, y después amenazó con volver con más gente y “tirotear” la casa. Durante todo este episodio, el niño buscó refugio detrás de un colchón, de donde no salió hasta que las fuerzas de seguridad arribaron al lugar.



Violencia familiar



Según lo expuesto por la fiscal Ferraro, el 11 de junio se allanó el lugar pero no se pudo encontrar ningún elemento, tampoco estaba allí al imputada, sobre quien se había dictado una orden de detención. De hecho, la aprehensión se produjo recién el viernes pasado, cuando personal de Homicidios que estaba en el barrio la reconoció en la calle.



El médico policial constató múltiples heridas en el menor además de excoriaciones en la espalda, siendo estas ultimas de larga data. Esto se condice con el relato de la abuela y con los registros del Hospital de Niños Orlando Alassia, donde el chico fue atendido a fines de mayo. Ingresó con una herida que según la madre fue ocasionada por un fierro, mientras el niño jugaba. Una versión que resulta “inverosímil”. La abuela declaró que ese día, tras volver del hospital, el menor le confesó que su madre fue la responsable de semejante golpe.



Si bien los abogados Héctor y Agustín Tallarico centraron su defensa en que se trata de “un tema intrafamiliar” que corresponde al ámbito civil y no penal; para la jueza Valenti “la versión dada por la abuela se presenta como más verosímil y probable de que haya ocurrido”.

Por el yogur

Una vez detenida, Noelia E. Díaz, reconoció que le puso una cinta en la boca a su hijo porque la insultaba: se estaban peleando porque no le gustaba el sabor de un yogur. Lo describió como un niño rebelde, que suele amenazar con autolesionarse para denunciarla. Después, se contradijo al afirmar que la noche en cuestión el niño no estaba con ella, sino en la casa de la abuela. Además, dijo que desde hace años mantiene una mala relación con su madre, y que esta la denunció para quedarse con el nene. “Estoy arrepentida si alguna vez como madre cometí algún error” y señaló a su propia madre diciendo que no puede juzgarla porque esta fue una “mala madre” para con ella.