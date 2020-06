https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 23.06.2020

Guatemala, El Salvador y Honduras también bajo alerta "Peligro inminente" de tsunami en las costas de Ecuador por el sismo en México

El Servicio de Gestión de Riesgos ecuatoriano alertó este martes "que existe peligro inminente de tsunami en las costas de Ecuador", tras el terremoto de 7.1 registrado en México. El Servicio instó a "la ciudadanía mantener la calma e identificar las zonas seguras más cercanas" a las personas que habitan en el perfil costanero de Ecuador.

Un fuerte sismo se registró este martes 23 de junio del 2020 en el sur de México con una magnitud preliminar de 7.1, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional de México. Tras el fuerte terremoto, el NOAA de Estados Unidos emitió alerta de tsunami para México, Guatemala, El Salvador y Honduras.

El epicentro se ubicó en la localidad de Crucecita, en el sureño estado de Oaxaca y fue perceptible en varias partes de Ciudad de México. Debido a la magnitud, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés) generó una alerta de tsunami en las costas mexicanas, de Guatemala, El Salvador y Honduras.

El reporte sobre México y Centroamérica señala que "basado en los parámetros preliminares del terremoto, las ondas de tsunami son probables para costas ubicadas dentro de los 1 000 kilómetros del epicentro del terremoto a lo largo de México, Guatemala, El Salvador y Honduras". El Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador (Inocar) informó en su cuenta de Twitter que existe peligro inminente para las costas del país.

Mensaje al pueblo de México. pic.twitter.com/baBtlTl8UD — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 23, 2020

El presidente de México, Andrés López Obrador, dijo en un mensaje en su cuenta de Twitter que todavía no se reportaron daños y mencionó que las personas evacuaron las infraestructuras "para estar a salvo de cualquier réplica" del sismo. Las autoridades locales no reportaron sobre posibles personas afectadas por el fuerte sismo. No existen registros de infraestructuras dañadas, tras el movimiento telúrico.