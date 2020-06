Cien días de contacto a la distancia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El cantante, bandoneonista y guitarrista del tango, integrante de Eterna Siesta, celebra este jueves cien emisiones de su show virtual diario. El Litoral conversó con él para conocer más sobre esta forma de saltar las restricciones de la pandemia.

Alexis Lovotti, cantor, compositor, bandoneonista y guitarrista de tango, con dos discos presentados, integrante de la banda Eterna Siesta de tango fusión, con varias giras por Latinoamérica y que recientemente se presentara en formato trío, abriendo el ciclo de recitales de UPCN, está conmemorando un aniversario especial. Adaptado a los tiempos que vivimos, el jueves 25 de junio cumple cien días consecutivos de su show virtual diario que brinda desde su Facebook personal a partir de las 12 y hasta las 13.30.

Con estilo propio, la emisión se desarrolla entre temas interpretados con guitarra, luego con bandoneón y siempre interactuando con su público internacional: desde Canadá, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay y muchas ciudades del país, que le dan un marco de peña interactiva entre pedidos musicales y anécdotas, más un final con variedades que incluyen boleros, melódicos, folclore, rock y cumbia. La cita es este jueves 25 de junio a partir de las 12 horas desde su Facebook Live.

El Litoral se contactó con el artista para adentrarse en esta propuesta.

Reinvención

—¿Cómo tomaste la decisión de arrancar con este ciclo?

—Cuando se decretó la cuarentena, tuve la imagen de un panorama desolador, y vi en peligro, además de la subsistencia, el entusiasmo, al quedarme sin poder desarrollar un año que tenía con importantes giras truncadas por esta pandemia, así decidí transmitir todos los días que dure la cuarentena, para no quedarme con los brazos caídos no creí llegar a cien días en ese momento.

—¿Qué repercusión tuviste de diferentes públicos?

—Debo decir que fue muy inspirador el cariño que vengo recibiendo con estos programas, también poder llegar a mi mamá, que vive en Sauce Viejo y sé que disfruta mucho.

Tengo la suerte de haber viajado mucho por Latinoamérica estos últimos años y ese público es el que todos los días está desde el principio al fin de cada emisión, así mismo me fui conectando con tangueros de Colombia, de Miami, Inglaterra, Milán, Canadá... Cada vez se suman más a este grupo que además, se relacionan entre ellos y ha surgido una amistad hermosa entre los que nos encontramos cada día.

—¿Cómo es el proceso de elaborar un repertorio diario?

—Eso fue sin duda lo más positivo a nivel artístico, ya que debido a mi intensa actividad, venía trabajando con un repertorio fijo y necesitaba una renovación, así que desde los pedidos en estas transmisiones he incorporado muchísimos tangos, milongas, valses así como tambíén me ha servido para incursionar en géneros que no estaban como el folclore y la cumbia. Así cuento hoy con un cancionero popular de nuestra cultura más allá de los temas propios y se lo debo a transmitir.

—¿Te sentís retroalimentado o hay días donde te desanimás?

—Totalmente reinventado en este rol de animador, operador, artista y músico, He sacado provecho de esto tiempos difíciles y es una alegría enorme cada día poder encontrarme con tantos amigos y compartir lo que amo, Además debo agradecer las espontáneas colaboraciones que me hacen llegar y me ayudan a sobrevivir, es paradójico, pero desde que me quedé sin trabajo, trabajo todos los días. Pero siento que me salva, me sostiene y me alimenta este contacto diario con la gente.

Continuidad

—¿Cómo fuiste llegando a público de otros países?

—Principalmente por las giras, pero también ayudan las redes sociales: hoy son un puente maravilloso y he comprobado que muy eficiente conector de emociones, así es como se suman todos los días desde Canadá, Italia, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos y muchas localidades argentinas, desde la Patagonia hasta Jujuy.

—Cumplís cien emisiones. ¿Hasta qué número pensás que puede llegar este formato? ¿Puede ir mutando?

—No imaginé llegar a tanto, y me sorprende mi resistencia física ya que doy un show de una hora y media diario y entre tema y tema hablo todo el tiempo, así que ya llegando mi meta fue llegar a los cien. Ahora que ya llegamos y estamos a mitad de un año que parece seguir igual de vedado para las actuaciones en vivo, lo voy a modificar un poco, pero seguiré mientras siga la cuarentena de lunes a viernes de 12 a 13.

—¿Cómo ves el futuro de la actividad musical desde este contexto de pandemia?

—Sin duda estas crisis tienen que sacar lo mejor de nosotros: reinventarse y adaptarse, pero nunca dejar de ser quienes somos y hacer lo que amamos. Habrá que acostumbrarse a lo virtual por ahora y alimentar el alma creativa, es la única forma de sobrevivir como artista, como digo a veces: cuidar el duende.