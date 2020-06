https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 23.06.2020 - Última actualización - 16:27

Tenía 77 años Falleció Charly Bravo, el "malo" de los westerns

En más de 200 películas, el actor Charly Bravo fue el rostro de mil hombres diferentes. Desde filmes del oeste hasta Conan el Bárbaro (junto a Arnold Schwarzenegger), se convirtió en uno de los rostros más habituales de las pantallas en sus papeles de secundario. Charly Bravo, nombre artístico de Ramón Carlos Mirón Bravo, ha fallecido en Madrid a los 77 años.

Llevaba con orgullo el título de ser el español que más ha trabajado en westerns (Una ciudad llamada Bastarda, Capitán Apache, Un hombre llamado Noon...), además de en numerosas teleseries, desde Mediterráneo a Hospital central.

Bravo ha fallecido en el hostal Estrella de Madrid, donde ha residido los últimos 30 años de su vida, en una de las traseras de la Gran Vía. Este modesto hotel está a 100 metros de su verdadera casa, que abandonó por las malas relaciones que mantenía con su mujer y sus hijas. "Por eso me largué", dijo en una entrevista a este periódico en febrero de 2004. "Soy un hombre solitario y algo egoísta, aunque la soledad no me asusta".

Cuando el trabajo escaseaba, Bravo era habitual del Metro de Madrid, donde bajaba a tocar la guitarra para poder pagar su habitación en el hostal. Sus colaboraciones con jóvenes cineastas también fueron muchas al comienzo de sus carreras. Es el caso de Pintadas (Juan Estelrich, Jr, 1996), Casting (Fernando Merinero, 1998) y En la ciudad sin límites (Antonio Hernández, 2002).