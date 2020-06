Se suicidó Steve Bing, el ex de Elizabeth Hurley

Noticia trágica para el mundo del cine y los negocios. Steve Bing, afamado productor de cine y ex pareja de Liz Hurley, se ha suicidado arrojándose al vacío desde la planta 27 del lujoso edificio de apartamentos en el que vivía en Los Ángeles.

Tal y como recoge el medio estadounidense TMZ, la policía habría confirmado la noticia sin dar el nombre del empresario, declarando que "un hombre de unos 50 años fue declarado muerto tras caer desde una gran distancia".

Steve era conocido por haber financiado cintas como Beowulf o Polar Express, pero sobre todo por haber sido pareja de la actriz y modelo Elizabeth Hurley, con quien fue padre de su segundo hijo. La fama de mujeriego del productor y los problemas que tuvo la artista a la hora de demostrar que era el padre de su hijo le convirtieron en protagonista de numerosas noticias sobre su vida privada y finalmente tuvo que ser a través de una prueba de ADN como Hurley demostró que Bing era el padre de Damian.

I loved Steve Bing very much. He had a big heart, and he was willing to do anything he could for the people and causes he believed in. I will miss him and his enthusiasm more than I can say, and I hope he’s finally found peace.