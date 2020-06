https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Situación muy compleja El deporte profesional, asediado por el Covid-19 Mientras que Djokovic se sumó a la nómina de tenistas con tests con resultados positivos, existe un gran interrogante en cuanto a la NBA, por el rebrote en el estado de Florida.

El serbio Novak Djokovic, actual número uno del tenis mundial, arrojó resultado positivo al test de coronavirus al que fue sometido en Belgrado, luego de haber participado de la exhibición denominada “Adria Tour”, según admitió este martes el deportista en un comunicado.



* “Cuando regresamos a Belgrado, me sometí a un test de coronavirus y dio resultado positivo. El de mi esposa Jelena también, pero el resultados de nuestros hijos arrojaron negativo”, indicó el serbio de 33 años, en alusión a sus pequeños Stefan y Tara.

De este modo, “Nole” se suma a la lista de infectados por la Covid-19, la que se inició con otros tres tenistas que participaron del certamen exhibición: el serbio Viktor Troicki, el búlgaro Grigor Dimitrov y el croata Borna Coric.

Además, se contagiaron el virus los entrenadores Marko Paniki (de Djokovic) y Kristiian Groh (de Dimitrov); mientras que entre los familiares, deben sumarse la esposa de Troicki, Aleksandra, quien está embarazada y Jelena Djokovic.

El torneo jugado en los Balcanes comenzó en Belgrado y continuó en Zadar (Croacia); mientras que a raíz de los positivos del virus se cancelaron las etapas que debían jugarse en Banja Luka (3 y 4 de julio) y en Sarajevo ( 5 de julio), ambas ciudades de Bosnia. Por su parte, que otra de las sedes, Montenegro, ya se había adelantado a los acontecimientos e indicado que allí no se llevaría a cabo por temor a los contagios.

Djokovic, quien regresó de Zadar a Belgrado para someterse al test en su ciudad, donde se enteró el resultado positivo suyo, es el blanco de las críticas no sólo por haber organizado el torneo sino porque además es el presidente del sindicato de jugadores de la ATP y violó todas las normas de seguridad aconsejadas para impedir la propagación del coronavirus.

En tanto, el austríaco Dominic Thiem (3) y el alemán Alexander Zverev (7), quienes también participaron del Adria Tour, se sometieron a test y arrojaron resultado negativo.

En la NBA



La inminente reanudación de la competencia en la NBA afrontó en las últimas horas avisos alarmistas respecto de la propagación del coronavirus en el estado de Florida, hacia donde deben viajar los equipos que retomarán la competencia el 7 de julio en el complejo deportivo de ESPN en Disney World, en la ciudad de Orlando.

Justamente, en el momento en que empiezan a reagruparse los equipos para afrontar el plan trazado por la afamada Liga, surgieron informaciones alarmantes sobre la evolución de la pandemia en Florida, cuyo Departamento de Salud hizo público que se confirmaron más de 100.000 infectados por covid-19 en el Estado de Florida. La tasa de positivos en los últimos días fue del 12 por ciento.



La mayoría de los 22 equipos que deben reanudar la competición suspendida el pasado 11 de marzo tienen previsto instalarse en el complejo deportivo del Disney World Resort, desde el 7 de julio; mientras que la reanudación de la Liga está fijada para finales del mes próximo.

Zach Binney, epidemiólogo del Oxford College of Emory University, según una información difundida por la CBS, calificó de preocupante la situación.

* “La tasa de resultados positivos en el Condado de Orange y Orlando, lo que indica que hay una propagación viral desenfrenada y que no hay suficientes pruebas en esa área para hacer lo necesario, que es un seguimiento del virus. Esta epidemia es como un tren: no puedes apretar el freno y detenerlo de inmediato. Lleva tiempo porque se propaga con bastante facilidad y tarda también un tiempo en manifestarse. Eso es lo que hace que sea realmente difícil de controlar”, expresó el científico.

* “Si el sistema médico está completamente desbordado, no puedes tener una liga. En buena conciencia, no se podría estar disputando la NBA si las UCI están llenas y están colocando cuerpos en camiones de morgue refrigerados en Orlando. No sé cómo se puede traer a más de 1.000 jugadores y personal de la NBA a Orlando y probarlos todos los días si la situación del entorno es trágica. Eso es éticamente cuestionable”, agregó.

Aun en el caso de que la situación no empeore, Binney explicó que la logística será muy difícil y costosa porque el personal de servicio de alimentos, los conductores de autobuses y los trabajadores de los hoteles deberían someterse a pruebas de coronavirus como mínimo cada dos días, para tener la certeza de que podrán mantener controlada la situación.