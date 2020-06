https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 23.06.2020 - Última actualización - 19:59

19:55

El intendente Jatón y el rector Mammarella mantuvieron un encuentro y participaron de una conferencia virtual sobre el futuro de las ciudades, después del coronavirus.

Trabajo conjunto La Municipalidad y la UNL abordaron políticas para la ciudad pos pandemia El intendente Jatón y el rector Mammarella mantuvieron un encuentro y participaron de una conferencia virtual sobre el futuro de las ciudades, después del coronavirus. El intendente Jatón y el rector Mammarella mantuvieron un encuentro y participaron de una conferencia virtual sobre el futuro de las ciudades, después del coronavirus.

El intendente Emilio Jatón y el rector de la casa de altos estudios, Enrique Mammarella, se reunieron para dialogar sobre las políticas públicas necesarias para la capital provincial, pos pandemia. Fue este martes, en el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), y con anterioridad a la presentación de una charla virtual sobre la temática, a cargo del investigador colombiano Elkin Velásquez.

Alrededor del mundo, el coronavirus generó una crisis multidimensional: sanitaria, económica, social y hasta política en algunos casos. Esta situación alteró las interacciones económicas, sociales e institucionales, por lo que las ciudades ven modificada su cotidianidad y, por ende, el modo de responder a las demandas de sus habitantes. Con el objetivo de fijar los temas que formarán parte de la agenda a abordar una vez superado el COVID-19, se encontraron los representantes de la municipalidad y la UNL quienes, una vez concluido el encuentro, evaluaron los alcances del mismo.

Jatón indicó que la Municipalidad y la Universidad, conviviendo en la misma ciudad, necesitan tomarse el tiempo para debatir las modificaciones que ya se observan y que se profundizarán con el ingreso a lo que se dió en llamar la nueva normalidad. “Nos parece que es el lugar adecuado para empezar a repensar la ciudad que tenemos, que queremos y que podemos tener desde una unidad de pensamiento”, afirmó. “Lo que hacemos es tener la misma mirada de la ciudad y a partir de allí empezar a pensarla en términos conjuntos. Sabemos que la ciudad no va a ser la misma: el comportamiento no será el mismo, las costumbres no serán las mismas entonces hay que adecuar los pensamientos en base a lo que nos está dejando la pandemia”, aseguró el intendente. Del mismo modo, reconoció que “las crisis nos obligan a repensarnos, nos dejan repensarnos y esa es la tarea que vamos a emprender conjuntamente con la universidad”.

Foto: Prensa MCSF

Por su parte, Mammarella explicó que “ratificar esta alianza estratégica, este fortalecimiento con el gobierno local, tiene que ver con pensar más allá de las cuestiones diarias, del corto plazo al que estamos acostumbrados. Necesitamos pensar en el futuro, poder trascender la problemática diaria y tener entre todos una mirada que nos permita construir esa sociedad que todos queremos”. Finalmente aseveró que “esta pos pandemia va a configurar una ciudad diferente, nos estamos dando cuenta. Y estamos muy expectantes de ver cómo se puede pensar la ciudad de una forma diferente; cómo con la innovación podemos trabajar adelantándonos a que la salida sea lo más ordenada posible y que construyamos una ciudad más moderna, adecuada y vivible”.

«El futuro de las ciudades pos (?) COVID-19»

Posteriormente, el intendente y el rector dieron inicio a la conferencia «El futuro de las ciudades pos (?) COVID-19» que se realizó con modalidad virtual, mediante la plataforma ZOOM. Estuvo a cargo del docente e investigador colombiano, Elkin Velásquez, representante regional del Programa ONU-Habitat para América Latina y el Caribe.

En la oportunidad se dialogó sobre los impactos que se observan en las grandes ciudades como consecuencia de la crisis generada por la pandemia de Coronavirus. Sobre esta base, la conferencia de Velásquez se propuso observar, discutir y hasta formular preguntas sobre las formas en que las ciudades responden a esas crisis y cómo deberían hacerlo en el futuro. Jatón consideró como necesario “escuchar a los que piensan acerca de la pandemia. Nos viene muy bien escuchar a personas que piensan diferente porque aprendemos y en este proceso que estamos atravesando hay que aprender mucho”.

La charla fue organizada por la Municipalidad de Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral y el Instituto de Estudios Avanzados del Litoral (IEA Litoral), creado para promover el diálogo interdisciplinar. El IEA fue fundado con la firme voluntad de construir una comunidad intelectual multicultural, cosmopolita y de excelencia académica que favorezca el diálogo, la conversación y el intercambio con fronteras abiertas.

El Instituto tiene una vocación de apertura hacia la comunidad, para lo cual cuenta con un Consejo Económico y Social, asegurando de este modo la existencia de un alto nivel de sensibilidad por parte de la agenda y la política de investigación, las actividades científicas y artísticas hacia las problemáticas locales y regionales, y el diálogo permanente con los actores, las fuerzas y los movimientos sociales de la ciudad y la región.

El intendente agradeció la invitación de la UNL para formar parte del IEA y confirmó que a partir de ahora “vamos a trabajar en conjunto con bases operativas y con un lugar físico conjunto”. El rector, por su parte, ratificó la intención de avanzar en “una mirada multicultural, transdisciplinaria e interdisciplinaria” como “un compromiso de la universidad con el territorio, con el gobierno local, con las entidades intermedias para que todos podamos sumar esfuerzos y tener miradas de problemas que tienen alto impacto local y regional”.