Mr. Bean protagoniza una nueva campaña de la OMS contra el coronavirus

La versión animada de Mr. Bean, el personaje creado por el comediante británico Rowan Atkinson, es el protagonista de un nuevo video lanzado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con consejos para combatir el coronavirus. Se trata de un clip de medio minuto en el que el inefable personaje despliega una lámina con recordatorios sobre la necesidad de mantener la higiene básica y la distancia social con terceros, según puede verse en la página oficial del organismo internacional.

Entre otros aspectos, el anuncio apunta a evitar el relajamiento de la población de algunos cuidados primordiales ante la baja de casos en determinadas regiones. Por eso, se recuerda la importancia del lavado de manos, preservar al menos un metro de distancia con otras personas y recomienda consultar en caso de la aparición de un mínimo síntoma.

.@MrBean is following WHO's advice on how to stay safe from #COVID19. This is how you can #BeSafe too:

-Keep your 🤲 clean & don't touch your face

-Keep a physical distance of at least 1m

-Keep in touch with your loved ones

-If you have any symptoms, call your healthcare provider pic.twitter.com/sGVBcUImZ4