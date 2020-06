Confirmaron 24 nuevos casos de Covid-19 en la provincia, máxima cantidad en una jornada

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 23.06.2020

20:42

El total asciende a 370. La localidad de Carreras ya es la segunda en cantidad de contagios. En tanto, Venado Tuerto retrocederá a fase 3. “Necesitamos el compromiso ciudadano de todos”, alertó la ministra de Salud.

En el reporte epidemiológico de este martes, el ministerio de Salud confirmó 24 nuevos casos de Covid-19 en el territorio provincial. Es la cifra más alta detectada en el tiempo transcurrido de cuarentena. De acuerdo al detalle elaborado por la cartera sanitaria, 16 de los positivos corresponden a la localidad de Carreras, 4 a Rosario, 2 a Venado Tuerto, 1 en Arroyo Seco y 1 en Bombal.

El total de casos en Santa Fe asciende a 370 desde el inicio de la pandemia. De esos, 360 fueron atendidos y estudiados en la provincia, 10 fuera de la misma. Asimismo, los pacientes con criterio de alta son 256 y 258 continúan en estudio.

“La curva a comenzado a crecer y acelerarse. No hablamos de pico porque eso lo vamos a saber cuando comiencen a decrecer los contagios. Esto significa que hay que insistir en un mayor compromiso social. Necesitamos el compromiso ciudadano de todos para que la situación no sea como en otros países”, sostuvo la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano.

Con un total de 35 casos confirmados, Carreras superó a la capital provincial que registra los mismos 27 infectados de coronavirus hace 75 días, ubicándose sólo por detrás de Rosario en cantidad de contagios. “Es muy importante recordar que oportunamente se tomo la precaución de volver a la fase 1 en esta región”, notificó Martorano y aclaró que “hasta el momento todos los contactos han dado negativos”.

Por otra parte, Venado Tuerto retrocederá a Fase 3, suspendiendo bares y restaurantes, salidas recreativas, celebraciones religiosas, entre otras actividades, debido a la cantidad de contactos y personas aisladas.

“Quien no deba salir de Santa Fe, que permanezca en la provincia”, sostuvo la ministra Martorano. “Sabemos que Buenos Aires, Chaco, Córdoba y Entre Ríos tienen mayor circulación viral; por lo tanto, no es recomendable viajar a estas regiones. Si lo tenemos que hacer, que sea con todas las precauciones. Y al regreso, esta persona no puede socializar”, completó la funcionaria.