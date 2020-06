Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 23.06.2020 - Última actualización - 20:59

20:53

Exámenes finales

UNA ESTUDIANTE

“Pido al gobierno de la provincia, al Ministerio de Educación, que disponga la posibilidad de que alumnos de nivel terciario podamos rendir exámenes finales para poder recibirnos. Estudiantes de institutos o escuelas del último año de terciaria estamos varados desde marzo, para poder obtener nuestro ansiado título y ya estar preparados para poder trabajar lo antes posible. No nos permiten rendir vía online como sí lo hacen algunas facultades, como por ejemplo la Universidad Católica, en que una amiga se recibió de psicóloga; entonces sugiero que cumpliendo los protocolos habituales (distanciamiento, barbijo, alcohol en gel) nos den una mesa para poder rendir en forma presencial. Yo estudio Profesorado de Nivel Inicial y he hecho reemplazos, pero ahora con la pandemia, no recibo ni el IFE, ni puedo hacer reemplazos, a lo que se suma este tiempo ocioso en que no puedo rendir. Dado que Santa Fe no tiene circulación del virus, se podría habilitar esta posibilidad, de que haya mesas de exámenes. En este diario he leído que 160 estudiantes avanzados de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) pueden rendir los finales en forma presencial y así recibirse, y lo pueden hacer gracias a una autorización por decreto 525 del gobierno de Santa Fe, bajo un protocolo de bioseguridad aprobado por la Nación. Nosotros somos muchos menos alumnos. Pedimos que se nos dé esa posibilidad. Gracias por el espacio”.

Usurpaciones

VECINOS DE Bº EL POZO

“Hemos leído la nota sobre las usurpaciones de terrenos fiscales en el norte de la ciudad. En barrio El Pozo, todo comenzó hace alrededor de 5 años, con algunas viviendas precarias. Con el tiempo, el número fue aumentando en forma considerable y hoy hay decenas de familias radicadas en los terrenos inundables, adyacentes a la playa Los Alisos. Hicimos reclamos formales, pedimos reuniones, en su momento, con el intendente en ejercicio, José Corral, pero no solo que no tuvimos ninguna respuesta satisfactoria, sino que el problema se agravó. Uno tiene miedo de actuar por posibles represalias. Cuando en un momento se quedaron sin luz (están enganchados mediante peligrosas conexiones clandestinas que hicieron, que la EPE no desconoce) salieron enardecidos por las calles del barrio con antorchas y amenazando que iban a quemar los autos de los vecinos que encontraran... Concretamente, empezaron a quemar los contenedores y proferían nuevas amenazas. Ellos no solo han usurpado esos terrenos, sino que también han usurpado nuestro barrio, con sus costumbres, sus formas de vida, y proceden como verdaderos dueños del lugar. Van y vienen con sus carros y caballos desbordantes de basura, transportándolos al asentamiento, contaminando la zona, tanto el agua, como el ambiente, siendo un foco propicio para la reproducción del dengue y cualquier otro virus, sin ir más lejos del coronavirus. Nos preguntamos: ¿quiénes son los funcionarios responsables en la materia, hasta cuándo hay que esperar? Escuchamos que había una idea de que se podría llevar a todas estas familias a la zona de Recreo, pero que, posiblemente, ellos no quieran... Decimos: se trata de una decisión de gobierno. Si se les otorgan terrenos para que se asienten no hay que darles la posibilidad de elegir, sino directamente darles la orden. Medidas contundentes, decisiones firmes, eso es lo que necesitamos los habitantes de barrio El Pozo”.