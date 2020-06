Novedades en Oceanía

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Noticias procedentes de Nueva Zelanda dan cuenta sobre el presente de Daniel Carter, el notable apertura que se retiró de los All Blacks en 2015, con la condición de bicampeón mundial y que aún no debutó en el certamen kiwi que reemplaza al cancelado Super Rugby tradicional.

El eximio número 10, tras militar en Francia y Japón, se incorporó reciente a Blues, la franquicia que lidera el Super Rugby Aotaeroa, certamen en el que aún no jugó, debido a que está ultimando su puesta a punto.

“Cuando se suspendió la Liga de Japón, pensé que no iba a jugar al rugby en este 2020, así que ahora me estoy poniendo un poco al día con los entrenamientos. Quise entrenar muy duro durante un mes, para luego reevaluar cómo estoy; si mi cuerpo está bien, entonces puedo estar disponible para jugar. Si juego o no, dependerá del staff”, resumió en diálogo con Newstalk ZB.

Vale recordar que Carter no estuvo entre los 23 jugadores disponibles en las victorias que Blues alcanzó ante Hurricanes, por 30 a 20 y ante Chiefs, por 14 a 12.

En Australia

Mientras que las diferentes franquicias aussies continúan preparándose para el comienzo del Super Rugby Australia, todo indica que el talentoso y multifuncipnal back Kurtley Beale no participará de ese certamen, cuyo kick-off se ejecutará el 3 de julio venidero.

Según medios australianos, el rugbier de 31 años presentó una solicitud de liberación en Waratahs y no entrenó con sus compañeros durante toda la semana precedente. Parece que la franquicia aceptaría la solicitud, por lo que el integrante de los Wallabies podría continuar su carrera en una entidad francesa.

Desde hace tiempo, el conflictivo jugador, había manifestado sus deseos de jugar en el rugby francés. Tras haber acumulado 162 partidos en el Super Rugby, todo indica que cuando la competición australiana se ponga en marcha, Beale no estará presente.

En otro orden, según lo publicado por el medio francés Rugby Rama, el ex head coach de los Wallabies, Michael Cheika, podría extender su trayectoria en la función en Beziers, equipo que milita en la Pro D2 del rugby francés.

Al parecer, un grupo de inversores de los Emiratos Árabes estarían interesados en invertir en el club galo, que salió 11 veces campeón del poderoso Top 14. Si ello ocurre, el entrenador aussie sería el elegido para hacerse cargo de la función.

Cheika condujo a Australia en las últimas Rugby World Cup: en Inglaterra 2015, fue subcampeón; mientras que en Japón 2019 cayó ante Inglaterra en cuartos de final.

En caso de concretarse, no sería el debut de Cheika en Francia, ya que tuvo dos etapas en ese territorio como jugador: en Castres, entre 1989 y 1991; además del Stade Français, entre 1991 y 1992. A esto, debe sumarse una como coach: también en el elenco parisino, entre 2010 y 2012.