https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 24.06.2020 - Última actualización - 6:58

6:56

El delantero de River aseguró que continuará en el Millonario Pratto: "Hay provincias que podrían estar entrenando"

El delantero de River Lucas Pratto aseguró que no piensa en irse del "Millonario" pese a haber tenido "un año difícil" y expresó su postura sobre el regreso de los planteles a los entrenamientos en medio de la pandemia de coronavirus.



"Estoy bien acá, obviamente fue un año difícil, pero hay cosas más importantes por preocuparme que por pensar en irme. Estoy contento, la gente me quiere mucho. Tengo que pensar en ponerme bien y estar al 100% para cuando podamos volver a entrenar", manifestó Pratto en diálogo con la señal de cable TyC Sports.

Y añadió: "Soy un jugador que necesita continuidad para ponerme bien, necesito tres o cuatro partidos, ojalá pueda tener una mayor continuidad de la que tuve".

En cuanto a la vuelta a las prácticas de los jugadores del fútbol argentino, el "Oso" opinó: "Para nosotros no es fácil estar tanto tiempo parados, hace un año lo sufro. Desde la lesión en la espalda no tuve pretemporada y me costó mucho, con la exigencia que tiene el club, que es de los más grandes de Sudamérica".

En la misma línea, insistió: "Es una situación compleja, tuve comunicación con jugadores de otros equipos, del ascenso, que son los que más sufren desde lo económico e intentan mantenerse al margen de lo mediático. Hoy, si no te expresás, parece que no tiene validez".

"Queremos que empiecen a tomar decisiones para hacernos sentir que vamos a trabajar dentro de poco. Nadie está pidiendo que vuelva el fútbol y se juegue ya. Sabemos que el AMBA está cada vez peor, pero hay provincias que, con protocolos y recaudos, podrían estar entrenando", señaló el atacante de River.

De esta manera, Pratto se mantuvo en la línea de su entrenador, Marcelo Gallardo, quien pidió "terminar con la incertidumbre" de saber cuándo se retomarán los entrenamientos y las competencias.

"Lo que hace Gallardo es mover un poco la estantería. Tenía una necesidad, por lo que se sentí, de salir a hablar y expresarse", concluyó el delantero.