Trump sostuvo que el muro con México "detuvo" el avance del coronavirus en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alegó el pasado martes que su “muro” ha “frenado” la entrada de la COVID-19 desde México, a pesar de que su país supera con creces al vecino en número de muertes y de que los estados fronterizos de Arizona, Texas y California experimentan un fuerte repunte de contagios.

Trump se desplazó a la frontera con México para celebrar los avances en su promesa electoral estrella, la construcción de una barrera limítrofe, y eligió para ello el estado de Arizona, que será clave en las elecciones presidenciales de noviembre en las que confía en ganar un segundo mandato.

“He construido el muro y ha ayudado al 100 % (...) Ha detenido la COVID, lo ha detenido todo”, afirmó el mandatario durante un encuentro con funcionarios locales y federales en la localidad fronteriza de Yuma (Arizona).

Trump se pronunció así a pesar de que Arizona registró el mayor aumento de casos de la COVID-19 en EEUU. en las últimas dos semanas, y este martes marcó un nuevo récord de 3,591 positivos y 42 fallecidos en las últimas 24 horas, con cerca del 80% de sus camas de unidades de cuidados intensivos ocupadas.

La situación es similar en California y Texas, también fronterizos y que no paran de registrar récords de contagios diarios, pero Trump insistió en describir un panorama en el que el problema no estaba en su lado de la frontera, sino en el de México.

“Si miran a algunas de las ciudades al otro lado del muro... En California tenemos una área que está fuertemente infectada en el lado mexicano, y si no tuviéramos un muro allí, la situación sería catastrófica”, subrayó Trump, sin aclarar a qué zona se refería.

Estados Unidos es el país del mundo con más contagios y muertes por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, mientras que México ocupa el decimocuarto lugar en cuanto a casos y el séptimo en cuanto a fallecimientos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

El Gobierno de Trump cerró temporalmente la frontera con México para viajes no esenciales y extendió indefinidamente la práctica de expulsar a aquellos inmigrantes que entran irregularmente en el país por la zona limítrofe, con el objetivo declarado de contener la pandemia.

