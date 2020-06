La Liga en palabras de profesionales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tres jugadores surgidos de las canteras de la Liga Santafesina hablan sobre sus primeros pasos en el fútbol. Nery Pumpido, Claudio Bieler y Sergio Verdirame dialogaron con El Litoral sobre sus experiencias en los clubes locales.

Ignacio Pueyo

A lo largo de los años, la Liga Santafesina de Fútbol ha visto nacer grandes jugadores que se han destacado a nivel nacional e internacional. Desde aquellos recordados años de René Pontoni en Gimnasia de Ciudadela o Héctor Scotta en Colón de San Justo, existen decenas de casos de grandes futbolistas que se iniciaron en nuestro fútbol local.



Tal vez hoy los casos más emblemáticos sean los de los hermanos Fernández, junto al “Droopy” Gómez, y Pablo Vegetti, todos ellos con pasos por la Primera División del fútbol argentino y el exterior.



Otro de los jugadores que se encuentra en actividad y que pasó por nuestra Liga es Claudio Bieler, campeón de todo en la Liga de Quito de Edgardo Bauza. El “Taca” se inició en Huracán de su Vera natal, tuvo un paso por Renato Cesarini de Rosario, para luego recalar en Colón de San Justo.



“No estuve mucho tiempo, pero en lo personal me sirvió mucho porque me rescataron de una situación difícil y complicada. Mi familia no tenía trabajo, a mí papá le habían embargado el sueldo. Sabía que Colón de San Justo competía con equipos importantes de la Liga Santafesina. Teniendo buenas actuaciones me vieron de Colón de Santa Fe y allí tuve esa oportunidad. Pero mientras tanto en San Justo la pasé muy bien, disfruté mucho, conocí personas maravillosas, un club maravilloso que me dio una oportunidad. Yo traté de devolverles todo ese esfuerzo que hicieron por mí adentro de la cancha, y gracias a Dios me fue bien”, relata Bieler.



Por su parte, Nery Pumpido, campeón del mundo, surgido de nuestra Liga Santafesina, se detiene en las diferencias entre la competencia en sus propios inicios y la actualidad: “Era totalmente distinta. Había muchas canchas que no estaban en buen estado como ahora, eran casi de tierra. Era difícil, complicado. Cuando era Primera de Liga jugaba mucha gente grande, de distintas edades. Era todo un poco distinto. Con el tiempo se fue organizando, fueron mejorando las canchas, actualizando el tema de las edades. Fue muy lindo porque nosotros salimos de la Liga Santafesina de Fútbol, en esa época no había fútbol de AFA, entonces todos los jugadores de Santa Fe iban directamente a Primera.”



A la charla se suma desde México Sergio Verdirame. El “Zurdo” supo desplegar su fútbol en las inferiores del desaparecido Ferrocarril Santa Fe y luego en el Sabalero. Entre sus recuerdos más preciados se encuentra un campeonato ganado en Novena División con Ferro, luego de vencer en la final a Unión. “Para nosotros con Ferro ganarle una final a Unión era impresionante. Competíamos en desventaja, todos los chicos de esa edad querían estar en Colón y en Unión. Ferro tenía un muy buen semillero, estábamos dirigidos por Courault. Y ahí me fue tan bien que me vinieron a buscar los dos. Me buscó Unión, que Grasso era el técnico, y finalmente fui a Colón porque soy hincha. Me vinieron a buscar ‘Tonono’ Franco y ‘Pachón’ Isaías”, declara Verdirame.



La competencia en Liga era durísima: “Vos ibas a jugar a San Carlos, Coronda, algunos equipos de Santa Fe, y había equipos con jugadores de 35, 36 años. Y en mi caso yo llegué a jugar con 16. De hecho, no había límite ni siquiera en Reserva, entonces el jugador que no andaba bien en Primera lo mandaban a Reserva de Liga”, relata el delantero.



Al respecto, Pumpido señala lo difícil de ir a jugar a algunas canchas: “Cuando vos ibas a jugar de visitante eran todos equipos duros: Ciclón Racing, Gimnasia, equipos que se hacían muy fuertes de local. Esa es un poco también la enseñanza que nos dio la Liga Santafesina, que los partidos eran muy disputados y nosotros allí tomábamos mucha experiencia”.



El paso al profesionalismo



En los casos de los tres futbolistas la situación es similar: comienzo en la Liga Santafesina para luego pasar al fútbol profesional. Nery Pumpido cuenta sobre la trayectoria que realizó en las inferiores tatengues para luego pasar al plantel superior: “Había mucha competitividad en la Liga. Recuerdo que el técnico Alberto Violi nos vino a ver en un partido de 4ta. o 5ta. división y nos llevó a entrenar a Reserva directamente. Éramos cuatro o cinco jugadores entre los que estaban el ‘Loco’ Stehlik, Charra, creo que Roteta. Nos llevó a practicar a Reserva y eso era lo lindo: el paso de la Liga a la Reserva” relata el arquero.



Y hablando de dar grandes saltos, Sergio Verdirame detalla sobre el enorme paso que significó pasar de Ferro a Colón: “En Colón me encontré con un equipo mucho más armado, más profesional, aunque no era la mejor época de Colón quizás. Pero no se podía comparar con Ferro, Colón era un equipo profesional que competía en AFA, ya eran otras las responsabilidades que teníamos allí. Fue una etapa muy bonita en las inferiores de Colón, recuerdo que jugamos los torneos de Toritos de Chiclana. Llegamos a competir a un nivel en el cual con Ferro hubiera sido más complicado”.



El cariño intacto



Pueden pasar los años, incluso décadas y décadas, pero los recuerdos son imborrables para aquellos que alguna vez pisaron una cancha de Liga Santafesina. “Uno es agradecido a todo lo que ha competido acá en Santa Fe. Especialmente a la Liga porque de ahí tuve la oportunidad de llegar a Primera, después a la Selección y ser campeón del mundo. Ese es el mensaje para los chicos: cuando uno se dedica, se puede llegar” señala el ex arquero de Unión.



Verdirame también recalca su feliz paso por la Liga: “Los recuerdos son muchísimos y con muchas alegrías. En Colón también en lo grupal me tocó hacerme con varios títulos, más allá del de Ferro, que lo recuerdo por ser quizás el más complicado.”



Por su parte, el “Taca” Bieler reconoce que para él sería una alegría poder retirarse en estas canchas. “Vamos a ver si el día de mañana me puedo retirar en Colón de San Justo, en la Liga Santafesina. En lo personal siempre me informo, veo cómo van los resultados, leo las noticias. La Liga es muy importante para mí porque me dio la oportunidad de pegar el salto a lo más alto” cierra el delantero.