Miércoles 24.06.2020 - Última actualización - 11:12

11:02

Una "runner" disfrutaba de su entrenamiento habitual cuando el animalito le pasó por su lado. "Creía que los perros me ladraban a mí, pero no, pasaba otra cosa", le dijo a este medio.

El Trébol Trotaba por la ciudad y la sorprendió un ciervo Axis

Francisco Díaz de Azevedo | region@ellitoral.com





Era una tarde tranquila en la ciudad de El Trébol, corazón del Departamento San Martín. Como cada tarde, la Dra.en Pediatría Analía Hansen, una amante de la actividad física, realizaba una rutina de trote por calle Tucumán y Ruta 13, cuando lo pasó lo que nunca esperó.

Un animalito la sorprendió corriendo a su lado, lo que la dejó, primero atónita, y después la entretuvo un rato interrumpiendo su sesión de entrenamiento. Se trataba de un bello ejemplar de ciervos "Axis".

En diálogo con El Litoral, la pediatra manifestó: "Sentí que los perros me ladraban, pero recién me sorprendo cuando un «bambi» me pasa por al lado y buscó ir para la ruta. No me ladraban a mí, le ladraban a él. Tuve miedo que se lo atropelle un auto, me detuve para sacarle una foto y el se paró y me mirada. Finalmente se metió a un campo".



El hecho ocurrió en el ejido urbano, al límite con la Ruta 13, que bordea la ciudad.



Foto: El Litoral

Analía tuvo tiempo de mirarlo, fotografiarlo y notar que el animalito, lejos de ser agresivo, sólo tenía curiosidad. "También temí que lo agarraran los perros, pero después ví que corren muy rápido".

La Dra. además señaló: "Después me dijeron que era de una familia de Entre Ríos que lo tienen como mascota".





Los ciervos "Axis"

Este medio, se entabló una charla con un profesional para clarificar sobre el avistamiento del ciervo más conocido como “Bambi”.

Patricio Cowper es Ingeniero Agrónomo y miembro del consejo de administración de la Reserva Natural Federico Wildermuth de Colonia Belgrano, provincia de Santa Fe y hace más de 20 años que está relacionado con temas de conservación de la naturaleza y la observación de aves. “En cualquier aspecto relacionado a la fauna, el medio ambiente o la biodiversidad estoy para asesorar en las tareas que realiza la fundación”, contó sobre su actividad y como introducción al tema.

Foto: El Litoral

El animal en cuestión, se trata en realidad de un ciervo Axis. Es un animal exótico que tiene su origen en Asia y a pesar de su buena concepción por la ternura que da a simple vista, pone en riesgo la fauna natural de Santa Fe y de la región en donde se encuentra.

“Es un ciervo “Axis Axis”, su nombre científico. Se ve claramente en la imagen que es colorado y tiene manchas blancas en su cuerpo, característico de la especie. La gente los suele llamar bambi porque se parecen a los ciervos de los dibujitos de Disney”, detalló sobre el animal.



De Asía a Argentina

“Son de Asia, en India hay muchos. Al ser una especie exótica hay que tener cuidado porque pueden asilvestrarse, y esto quiere decir que se pueden valer por sí mismos en la naturaleza, sin ayuda del hombre. Fueron traídos e introducidos con un fin particular que es establecer un coto de caza, hace cien años según se cree. Algunos galeses lo introdujeron con este motivo, cuando era más común ofrecer turismo cinegético. Hoy en día se está disminuyendo por suerte y ya no es tan común, a pesar que se suele ver este tipo de turismo, más en esta provincia”, ahondó sobre la llegada del “Axis” a Argentina.

Foto: Gentileza

Caos en la fauna

Cowper, un experto en la fauna autóctona provincial contó que “el problema con estos animales cuando se escapan de los coto de caza o del cautiverio; es que entran a competir con los elementos de la fauna silvestre, con los elementos nativos, propios, es decir, los propios ciervos autóctonos y otros herbívoros”.

“Se dice que trae grandes perjuicios porque se cree que se reproduce a una alta tasa, es bastante confianzudo, se acerca bastante al hombre y eso le permite desplazarse fácilmente de un lugar al otro. Es bastante agresivo desplazando a otras especies nativas y lleva a las mismas a desplazarse cada vez más a lo poco que encuentren de naturaleza y a veces impiden que se reproduzcan y por lo tanto, que disminuyan sus poblaciones”, relató sobre el entorpecimiento de no pertenecer a esta región del planeta.

Un caso similar

El ingeniero contó que hace tres años o más, apareció un “Axis” en el centro de Rosario y ocasionó una discusión sobre estos ciervos ya que en muchos lados los combaten, por ejemplo en los parques nacionales donde es considerado plaga y disminuyen su población para que no compitan con la fauna nativa. “La discusión rondó en que si la Provincia tenía que autorizar o no la caza de estos ciervos. Muchas organizaciones proteccionistas dijeron que no era lo adecuado y que debían controlar la población de otra manera”, señaló.